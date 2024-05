Urlop macierzyński. Czy macierzyński wlicza się do stażu pracy?

Urlop macierzyński to szczególna forma urlopu, która przysługuje kobiecie po porodzie. Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać tylko mama w przeciwieństwie do urlopu rodzicielskiego, który przysługuje również ojcu. Czy czas spędzony na urlopie macierzyńskim zalicza się do stażu pracy?

Ile trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Wymiar podstawowy urlopu trwa 14 tygodni, a mama nie może zrzec się prawa do tego urlopu. Przez 3,5 miesiąca może dochodzić do formy po porodzie i poświęcić czas niemowlęciu. Po tym czasie może wrócić do pracy, jeśli chce – ale nie musi.

Po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego mama może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wynosi on obecnie 41 tygodni, z czego 9 tygodni może wykorzystać drugi rodzic.

Czy macierzyński wlicza się do stażu pracy?

W czasie urlopu macierzyńskiego mama ma pełne prawo do wszystkich świadczeń. Otrzymuje również zasiłek macierzyński. Urlop macierzyński wlicza się również do stażu pracy. Jeśli z czasem kobieta będzie chciała zmienić pracodawcę, były zakład pracy odnotuje informację o urlopie macierzyńskim na świadectwie pracy.

Do stażu pracy wlicza się także urlop wychowawczy. Mama może skorzystać z tej formy urlopu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Urlop wychowawczy jest bezpłatny i może maksymalnie trwać 36 miesięcy.

Do stażu pracy nie wlicza się jedynie urlop bezpłatny. Warto wiedzieć, że urlop ten oznacza przerwę w okresach składkowych. W tym czasie pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

