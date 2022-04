Sprawdzenie firmy po numerze NIP – jak to zrobić?

Czym jest numer NIP? Informacje

Numer NIP jest obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, czynnych podatników VAT, płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz osób prawnych i organizacji bez osobowości prawnej będących podatnikami. Numer Identyfikacji Podatkowej jest nadawany działalności zaraz po jej założeniu. Dzięki temu łatwiej identyfikować w organach i rozliczać podmiot ze zobowiązań podatkowych i należności budżetowych.

Sprawdzenie numeru NIP – struktura

Kiedyś numer NIP był nadawany zarówno firmom, jak i osobom fizycznym. Obecnie osoby nieprowadzące działalności identyfikowane są poprzez PESEL, a NIP dotyczy już tylko kwestii prowadzenia firmy. Na numer NIP składa się 10 cyfr w ciągu (niegdyś cyfry były podzielone na sekcje). Struktura pozycji numeru wygląda następująco: XXX-XXXXXX-X.

Pierwsze trzy cyfry numeru NIP to numer identyfikacyjny urzędu skarbowego, w którym NIP został nadany. Przykładowo, jeśli NIP został wygenerowany przez Urząd Skarbowy w Częstochowie, jego początek zacznie się od cyfr “573”.

Kolejna sekcja składa się z sześciu losowych cyfr identyfikujących podmiot.

Ostatnia pozycja numeru NIP stanowi pozycję kontrolną. Wykorzystywana jest przez algorytm w celu zapewnienia integralności danych.

Jeśli w dokumencie widnieje numer NIP poprzedzony prefiksem “PL” to znaczy, że mamy do czynienia z numerem identyfikacji VAT UE. Numer służy do rejestracji podatnika na potrzeby handlu wewnątrz UE w obrocie wewnątrzwspólnotowym i tworzony jest właśnie na podstawie numeru NIP.

Sprawdzenie poprawności numeru NIP

Znając strukturę numeru NIP, można samodzielnie sprawdzić, czy jest prawidłowy.

Pierwsze 9 cyfr należy pomnożyć przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Następnie wyniki mnożenia należy zsumować.

Kolejny krok to obliczenie reszty z dzielenia przez 11 (modulo 11).

By uznać NIP za poprawny, wynik obliczeń nie może wynieść 10.

Co daje sprawdzenie firmy po numerze NIP?

Podatnicy są zobligowani do podania numeru NIP w większości organów administracji rządowej i samorządowej, w czasie kontroli skarbowej, reprezentantem Najwyższej Izby Kontroli, w bankach, a także na żądanie płatników i inkasentów. Przez to Numer Identyfikacji Podatkowej wiąże się z szeregiem informacji na temat danego podmiotu. Zatem warto sprawdzić NIP firmy, jeśli chcemy podjąć z kimś współpracę, ponieważ jest to bogate źródło informacji. Przede wszystkim sprawdzając istnienie NIP, potwierdzamy wiarygodność firmy. Sprawdzenie firmy po numerze NIP to także sposób na zbadanie sprzedawcy bądź usługodawcy przez osobę fizyczną, jeszcze zanim skorzysta z jego usług.

Jak sprawdzić firmę po numerze NIP?

Znając numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa możemy skorzystać zarówno z publicznych, jak i komercyjnych baz danych.

Poprawność numeru NIP można sprawdzić na Portalu Podatkowym w usłudze “Sprawdzanie statusu NIP”. W prostokątne okienko na stronie należy wprowadzić numer NIP, następnie wyszukiwarka zwraca odpowiedź, czy NIP jest poprawny, czy nie, bądź czy został unieważniony.

Mając do dyspozycji numer NIP firmy, możemy skorzystać z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Baza służy do sprawdzenia kontrahenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółek cywilnych. Z bazy można uzyskać szczegółowe dane na temat daty rozpoczęcia działalności, jej zawieszenia czy wznowienia. Poznać status firmy, adres, dane kontaktowe, czy sam rodzaj działalności. Z punktu widzenia kontrahenta szczególnie istotna wydaje się informacja na temat upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego firmy.

Konsumenci mogą skorzystać z numeru NIP firmy w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (Publicznych Służb Zatrudnienia). Jest to miejsce dla osób, które poszukują pracy i chcą mieć pewność, że nie zostaną oszukane przez firmę. System daje informacje o obecności firmy w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (KRAZ) lub w rejestrze instytucji szkoleniowych (RIS). Certyfikat potwierdzający obecność w rejestrze daje pewność, że firma jest zaufana.

Po numerze NIP można również sprawdzić firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS daje podstawowe informacje na temat spółek, takie jak forma działalności, adresy, daty i wykreślenia wpisów, a także historia zmian.

Dysponując numerem NIP firmy, możemy sprawdzić, czy znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Jest to istotne szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić z firmą interesy. Na liście znajdują się podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, niezarejestrowane, a także wykreślone i przywrócone do rejestru. Rejestr udziela również informacji na temat bezpiecznego rachunku bankowego, na który można wpłacać należności. Sprawdzenie firmy po numerze NIP w wykazie podatników VAT pomaga uniknąć ewentualnej odpowiedzialności solidarnej w razie zaległości podatkowych kontrahenta.

Numer NIP umożliwia również zbadanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej prowadzi Rejestr Dłużników. Mając NIP firmy, można pozyskać raport, który potwierdzi wiarygodność finansową kontrahenta, czy klienta.

Jak widać, numer NIP stanowi cenne źródło informacji. Wystarczy skorzystać z ogólnodostępnych baz danych, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo współpracy biznesowej.

