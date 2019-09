Tamagotchi dla fanów roślin. Tym razem nie z Japonii, a z Luksemburga

Mała elektroniczna zabawka, która symulowała opiekę nad zwierzątkiem, to znak rozpoznawczy pewnej epoki. Czy, jak przekonywano ostatnio w projekcie Taconafide, znak rozpoznawczy konkretnego pokolenia. Jeżeli nie załapaliście się na tamten okres, albo właśnie macie z nim dobre wspomnienia, możecie teraz wrócić do zabawy w opiekuna. Pomysł Tamagotchi został jednak wzbogacony – nadal jest to zabawa, ale łączy się ona z czymś wymiernie pożytecznym.

W ramach aplikacji Lua opiekujemy się bowiem interaktywną doniczką (albo raczej jej żywą zawartością). Telefon oraz sama donica przypomną nam, kiedy należy naszą roślinkę podlać, kiedy dać jej więcej światła, a kiedy odsunąć w cień. Wyznaczy też odpowiednią temperaturę i będzie pokazywać, czy pupil jest zadowolony z naszej pracy. Dzięki czujnikowi ruchu, Lua reaguje też na wszystkie stworzenia znajdujące się w jej okolicy, wyrażając "uczucia" przy pomocy ekraniku udającego twarz.

Interaktywne doniczki luksemburskiej firmy Mu Design Luxembourg trafią do sklepów w grudniu tego roku. Przedsprzedażowa cena to 99 euro, standardowo Lua kosztować ma 150 euro.

