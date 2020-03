Andrzej Duda założył konto na TikToku. W pierwszym filmiku puszcza oko do uczniów

Utrzymanie młodych ludzi w domu, zwłaszcza podczas poprawiającej się wiosennej pogody, to nie lada wyzwanie. To jednak konieczny element walki z rozprzestrzeniającym się wciąż wirusem SARS-COV-2. Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło więc Grarantannę - kwarantannę łączoną z grami komputerowymi. By lepiej wypromować ten produkt, do jego reklamy zaangażowanego samego prezydenta, Andrzeja Dudę. Polityk zachęca do startów w serii turniejów esportowych, nazwanych zbiorczo Grarantanna Cup.

- Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? - zaczyna prezydent, wyraźnie wchodząc w rolę osoby niezorientowanej w "nowinkach" technicznych. - Wiadomo, ze teraz ciężko się uczycie - rzuca głowa państwa w stronę uczniów, a swój żart podkreśla serią migawek wideo (także z udziałem powszechnie szanowanego nosacza sundajskiego). - Ale potrzebny jest też sport. Esport. Zapraszam was do turnieju Granantanna Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Link w opisie - rzuca Andrzej Duda. Są jacyś zainteresowani?

Czym jest Grarantanna?

Sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu – to propozycje Ministerstwa Cyfryzacji dla uczniów w ramach akcji „ „Grarantanna”. W ten sposób rząd chce produktywnie wypełnić uczniom czas i zniechęcić ich do wychodzenia z domu w trakcie „społecznej kwarantanny” spowodowanej koronawirusem.

„ Uwaga uczniowie! Postanowiliśmy zadbać o to, aby w najbliższym czasie atrakcji Wam nie zabrakło. Udowodnimy, że nieplanowany pobyt w domu nie musi być nudny. I właśnie po to obejmujemy Was… GRARANTANNĄ! ” – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. „To cykl różnego typu aktywności internetowych. Żeby było łatwiej, znajdziecie je w jednym miejscu – na stronie www.grarantanna.pl Codziennie będziemy tam publikować kolejne wyzwania, dzięki którym czas w domu minie szybko i aktywnie” – tłumaczy ministerstwo.

W ramach internetowych aktywności dla najmłodszych przygotowano m.in. sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy z nagrodami związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. Nowe aktywności w najbliższych dniach mają być organizowane codziennie. Oprócz tego ministerstwo przypomina, że warto czas poza szkołą wykorzystać też na naukę i przypomina o rządowej stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

Ministerstwo stawia serwer Minecrafta

Z pewnością jedną z najpopularniejszych atrakcji może być konkurs rozgrywany w ramach popularnej gry Minecraft. Konkurs na tworzenie replik znanych budowli wystartuje w niedzielę 22 marca. W jego ramach młodzi uczestnicy będą mieli za zadanie wybudowanie „cudu cyfrowego świata”. Spośród wszystkich prac najlepsze zostaną wyróżnione i nagrodzone.

GRARANTANNA – zapowiedziane aktywności

Quizy historyczne

To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Dla najlepszych zawodników przygotowane są nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych. W quizach znajdziecie sporo pytań o znane wydarzenia i postaci. Spokojnie, nie trzeba być chodzącą encyklopedią, aby wygrać. Wystarczy ruszyć głową i być spostrzegawczym! To nie klasówka, ani sprawdzian. To dobra zabawa!

Zagadkowa przygoda

To zestaw 40 łamigłówek, w które może zagrać każdy. Rozwiązując je sprawdzicie swoją wiedzę, ale i pobudzicie swoją wyobraźnię i kreatywność. Poćwiczycie skupienie i koncentrację, cierpliwość, i skrupulatność. Podejmiecie to wyzwanie? Warto! To świetna rozrywka do grania samodzielnie i w zespołach - możecie je rozwiązywać z rodziną lub znajomymi. W tym drugim przypadku – koniecznie #zostańwdomu i łącz się przez internet.

#edukatywni

Wykorzystaj pobyt w domu produktywnie i weź udział w wyzwaniu #edukatywni! W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Udowodnij, że potrafisz odnaleźć się w trudnych warunkach i tworzyć edukację na miarę XXI wieku. Jesteśmy pewni, że potrafisz! Stąd to wyzwanie. Szczegóły znajdziesz na www.grarantanna.pl. Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, możesz dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech super nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat. Jedyne co musisz zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania. Szczegóły znajdziesz na www.grarantanna.pl.

Sesje RPG online

Gry RPG (ang. role playing games) często po polsku nazywane są grami fabularnymi, narracyjnymi lub też grami wyobraźni. Polegają na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł w wyobrażonym świecie. Jest to gra towarzyska, w którą zazwyczaj gra się przy jednym stole, ALE równie często można też znaleźć informacje o graniu w RPG przez internet. Szczególnie teraz - to dobry pomysł!

Dlaczego warto spróbować takiej wersji RPG? W przeciwieństwie do gier komputerowych, w klasycznych RPGach jedynym, co nas ogranicza, jest nasza wyobraźnia. Mamy więc do dyspozycji niezliczoną liczbę światów i konwencji! Zapisy i program sesji zostały już opublikowane na stronie www.grarantanna.pl, a sesje są organizowane codziennie do 27 marca.

Seria webinarów „Rób Gry Wideo”

„Rób gry wideo” to seria webinariów poświęconych różnym aspektom tworzenia gier przygotowanych przez zespół Fundacji Lublin GameDev oraz osoby zaangażowane w organizację Mistrzostw Polski w projektowaniu gier wideo. Przez 6 dni będzie można zdobyć wiedzę z projektowania gier, tworzenia prototypów, wykorzystania silnika Unity, podstaw skryptowania oraz wielu innych tematów. Webinary są organizowane codziennie od 23 do 27 marca.

Grarantanna Jam

To online'owy Game Jam czyli konkurs tworzenia gier elektronicznych. Uczestnicy będą mieli 5 dni (dokładnie 120 godzin) na tworzenie gier w oparciu o temat, który zostanie ujawniony dopiero w momencie rozpoczęcia konkursu, czyli w sobotę 21 marca. Uczestnicy mogą korzystać z dowolnych technologii, ale wszystko to, co stworzą, musi być ich autorskim rozwiązaniem. Nagrody w konkursie będą przyznawane zespołom w trzech kategoriach tematycznych. Dodatkowo, jeden z zespołów będzie mógł otrzymać dodatkową nagrodę, za najlepszą grę w głosowaniu uczestników konkursu.

Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata

W ramach Grarantanny powstanie serwer Minecraft, na którym rozegrany zostanie konkurs na tworzenie replik znanych budowli. Zachęcamy młodzież do wspólnego budowania cudu cyfrowego świata. Do Waszej dyspozycji będzie działka, niezbędne materiały budowalne i nieskończony pokład kreatywności. Budować możecie sami lub dzielić zabawę ze znajomymi. Każdy z graczy jest w trybie kreatywnym i może korzystać z dowolnych materiałów w sposób nieograniczony. Pamiętajcie, że jedynym limitem jest wyobraźnia. Spośród waszych prac najlepsze zostaną wyróżnione i nagrodzone. Konkurs startuje w niedzielę 22 marca.

