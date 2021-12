Bill Gates podał datę, kiedy uda się opanować pandemię COVID-19

W wywiadzie dla CNN Bill Gates opowiedział o swoich celach i dlaczego nie interesuje go kosmiczny wyścig miliarderów, do którego dołączyli Elon Musk, Jeff Bezos i Richard Bronson. Twórca Microsoftu i jeden z najbogatszych ludzi na świecie mówi, że bardziej interesuje go walka z malarią i gruźlicą w Afryce. Jego zdaniem są to zapomniane choroby, które w czasie epidemii COVID-19 zostały zepchnięte na odległy plan.

Gates o niechęci do szczepionek

Bill Gates odniósł się do niechęci do szczepionek i teorii spiskowych, których stał się jednym z głównych elementów. Zdaniem miliardera niechęć do szczepionek istniała od zawsze, ale spotęgowała ją pandemia COVID-19 i prędkość wynalezienia szczepionek. Sam trafił w centrum teorii spiskowych, bo zajmuje się tą tematyką szczepień od dawna.

Zdaniem miliardera rok 2023 może być rokiem, w którym uda się opanować pandemię COVID-19. Chociaż sama choroba pozostanie z ludzkością już na zawsze, to zdaniem Gatesa nie będzie większym problemem niż sezonowa grypa. Kluczem jest jednak tempo szczepień i prace nad nowymi lekami.

Bill Gates wypowiedział się też na temat kosmicznego wyścigu najbogatszych ludzi świata: Muska ze SpaceX, Bezosa z Blue Origin (Amazon) i Bransona z Virgin Galactic. Zdaniem twórcy Microsoftu nie jest to tylko wyścig dla wyścig dla wyścigu, a napędzają go potrzeby rynkowe, jak np. dostęp do szybkiego internetu z każdego miejsca na Ziemi, obserwacja satelitarna, itp. Jego zdaniem superbogaci znajdą sposób, aby przysłużyć się społeczeństwu.

Gates o nadziejach na 2022

Zapytany o nadzieje na 2022 rok, Gates powiedział, że chciałby, aby udało się opanować pandemię COVID-19, ale jego największym marzeniem na przyszły rok jest całkowite wyeliminowanie polio, choroby, z którą walczy od kilkunastu lat.

