Elon Musk: Rosja atakowała system Starlink

„Jak dotąd Starlink był w stanie odeprzeć wszystkie próby ataków hakerskich w trakcie rosyjskiej cyber wojny. Ale próbują coraz bardziej”., napisał Elon Musk na Twitterze.

Rosja bezskutecznie atakowała Starlink

Jego komentarz pojawił się dzień po tym, jak Unia Europejska oficjalnie przypisała i skrytykowała Rosję za zaatakowanie systemu satelitarnego KA-SAT należącego do amerykańskiej firmy Viasat w dniu inwazji 24 lutego. Z pasma satelitarnego KA-SAT korzysta wielu komercyjnych odbiorców, a także ukraińskie wojsko.

Po wybuchu wojny Elon Musk uruchomił usługę Starlink na obszarze Ukrainy oraz dostarczył jej władzom terminale do odbioru sygnału. W międzyczasie informatycy usprawnili urządzenia, aby mogły działać zasilane z gniazdka samochodowego.

Nieoficjalnie pojawiły się informacje, że wojsko ukraińskie korzysta z internetu Starlink do kierowania ogniem artylerii i rakiet, np. tych, które doprowadziły do zatopienia okrętu Moskwa. W związku z tym szef Rozkosmosu Dmitro Rogozin stwierdził, że Elon Musk poniesie konsekwencje za wspieranie Ukrainy i batalionu Azow, który nazwał nazistowskim. Musk odpowiedział na Twitterze, że chyba nie wie, co oznacza słowo „nazista”.

Rogozin ma rację w tym, że Starlink jest wykorzystywany przez wojsko, choć nie wiadomo do jakich zadań. Wykorzystanie internetu satelitarnego przez ukraińskie wojsko jest na tyle nowatorskie, że przykuło uwagę zachodnich komentatorów. Amerykański generał Tad Clark stwierdził nawet, że Zachód powinien uczyć się od Ukrainy dynamicznego dopasowywania się do zagrożenia.

