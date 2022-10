Musk ma kupić Twittera „do piątku”. Oto co powiedział inwestorom

Anonimowy informator agencji Reuters przekazał, że Elon Musk jest bliski kupienia Twittera. Umowa ma być sfinalizowana „do piątku” – miał przekazać miliarder współinwestorom w platformę.

Elon Musk kupi Twittera 28 października?

Zebranie 44 miliardów dolarów na zakup sieci społecznościowej nie jest łatwym zadaniem. Musk korzysta więc z sieci współinwestorów, którzy obiecali dorzucić do niezbędnej puli środki rzędu 7,1 miliarda dolarów. To właśnie tych wspólników szef Tesli i SpaceX poinformował o planowanej dacie ostatecznego zamknięcia umowy.

Do elitarnego grona należą firmy takie jak Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority czy współzałożyciel Oracle Corp Larry Ellison. Wszystkie podmioty miały już otrzymać odpowiednie dokumenty prawne i finansowe od pełnomocników Elona Muska – dodaje źródło Reuters.

Warto przypomnieć, że dla miliardera zegar wciąż tyka. Sąd w Delaware dał bogaczowi czas właśnie do piątku. Jeśli nie kupiłby platformy, rozpocznie się postępowanie w spawie Twitter vs Musk, bo platforma pozwała szefa Tesli za wcześniejsze wycofanie się z umowy zakupu.

Musk ma pieniądze na zakup Twittera

Wszystko wskazuje na to, że Elon Musk w końcu zamierza dotrzymać danego słowa. Wskazują na to m.in. doniesienia medialne o tym, że banki związane z szefem Tesli ukończyły już procedury organizowania finansowania długu, jaki chce zaciągnąć bogacz. Chodzi tu m.in. o Morgan Stanley oraz Bank of America Corp. Zobowiązały się one do udzielenia pożyczki na 13 miliardów dolarów.

Ostateczny koszt zakupu Twittera to 46,6 miliarda dolarów. W skład sumy wchodzi obiecana kwota główna – 44 miliardy, czyli 54,20 dolarów za akcje – oraz 2,5 miliarda dolarów na inne koszty związane z zamknięciem umowy.

