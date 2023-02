Nokia zmieniła logo po 60 latach. Firma na dobre zrywa ze smartfonami

W przygotowaniu do trwającego od dziś Mobile World Congress 2023 w Barcelonie firma Nokia nieoczekiwanie zapowiedziała ogromną zmianę dla marki. Od niemal 60 lat klienci przyzwyczajeni byli do jej loga, które właśnie zostało unowocześnione. Ma to jednocześnie symbolizować nowe biznesowe podejście firmy.

Nowe logo Nokia – pierwsza zmiana od 60 lat

Nowe logo Nokia jest złożone z 5 minimalistycznych znaków, składających się na nazwę firmy. Klasyczny kolor niebieski został zastąpiony dużo szerszą paletą barw, które będą wykorzystywane zależnie od sytuacji.

– Byliśmy kojarzeni głównie ze smartfonami, a obecnie jesteśmy firmą technologii biznesowych – wskazał dziennikarzom Reuters szef firmy Pekka Lundmark.

twitter

Nokia zmieniła strategię – chce być firmą B2B

Nowy CEO przejął stery legendarnej, lecz zmagającej się z problemami fińskiej firmy w 2020 r. Już wtedy zapoczątkował plan, który obecnie realizuje przedsiębiorstwo. Składać się on ma z: resetu, akceleracji marki i skalowania biznesu. Lundmark dodaje, że firma właśnie weszła w drugi etap.

Obecnie Nokia od dawna nie żyje już ze sprzedaży telefonów konsumentom. Największym źródłem zarobku jest sprzedaż osprzętu dla firm telekomunikacyjnych. Menedżerowie widzą jednak przyszłość w rozwoju w stronę rozwiązań dla firm i sprzedaży urządzeń B2B.

– Sprzedaż dla firm wzrosła o mocne 21 proc. w zeszłym roku. Teraz to około 8 proc. naszej całkowitej sprzedaży, czyli ok. 2 miliardy euro. Chcemy pchnąć tę liczbę do wartości dwucyfrowych tak szybko, jak to możliwe – zapewnił CEO Nokii.

Czytaj też:

Nokia wycofuje się z Rosji. Przedsiębiorstwo zapowiada wsparcie dla klientówCzytaj też:

Trudno o równowagę. Miesiącami brakowało chipów, wkrótce może ich być za dużo