Podcasty nie są domeną wielkich miast. „Ale zanim usłyszymy je w taksówce, minie trochę czasu”

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna do raportu „Wprost”, już 85 proc. wszystkich użytkowników internetu zetknęło się z pojęciem podcastu, a 29 proc. co najmniej raz w tygodniu jakiegoś podcastu słucha.

Podcastów w Polsce słucha się i na wsiach i w metropoliach

Z badania do poświęconego podcastom raportu „Wprost” okazało się, że podcastów słucha spośród badanych internautów 62 proc. kobiet i dokładnie tyle samo proc. mężczyzn.

Jeśli zaś chodzi o słuchalność podcastów w poszczególnych grupach wiekowych, to w grupie 18-24 lata podcastów słucha 64 proc. badanych. Najwięcej słuchaczy jest w grupie 25-34 lata, gdyż odsetek sięga tam 73 proc. ankietowanych internautów. Im osoby starsze, tym zgodnie z badaniem, wśród nich jest mniej osób słuchających podcastów. I tak w grupie 35-44 lata to 63 proc., w grupie 45-54 lata 59 proc., a w grupie 55 lat lub więcej 57 proc.

Jeśli chodzi o wykształcenie, to w grupie badanych użytkowników internetu z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym podcastów słucha mniej niż połowa, bo 47 proc. ankietowanych. Wśród osób z wykształceniem średnim lub policealnym 60 proc. a z wykształceniem licencjackim lub magisterskim 68 proc.

Jeśli zaś chodzi o miejsce zamieszkania to spośród badanych internautów mieszkających na wsi, podcastów słucha 59 proc. Procentowo najwięcej słuchaczy podcastów jest wśród ankietowanych internautów mieszkających w miastach do 20 tys. mieszkańców. W miastach o wielkości 20 – 100 tys. mieszkańców jest to 62 proc. ankietowanych, w miastach o wielkości 100 – 500 tys. 66 proc., a metropoliach większych niż 500 tys. mieszkańców 63 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w panelu Ariadna na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie użytkowników internetu liczącej N=1089 osób w terminie 1-3 kwietnia 2023 (metodą CAWI). Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji użytkowników internetu dla płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

„Ten format wciąż jest jeszcze w fazie wzrostu”

To, że podcast, wbrew obiegowym opiniom, nie jest formatem zarezerwowanym dla mieszkańców wielkich miast, komentują w raporcie Marcin Łukasik i Krzysiek Rzyman, założyciele warszawskiego podcastowego Studia PLAC. Czy można już mówić o dojrzałości tego formatu?

– Jesteśmy na dobrej drodze do takiego stanu rzeczy, ale zanim zamiast radia usłyszę w taksówce czyjś podcast, minie jeszcze trochę czasu – mówi Krzysiek Rzyman.

Marcin Łukasik zwraca uwagę, że w procesie dojrzewania podcastów pomaga na pewno technologia. – Ale jak na razie ten format wciąż jest jeszcze w fazie wzrostu i zanim dojrzeje, czeka go zapewne jeszcze wiele zmian – podkreśla. – Tym, co daje podcastom pewną przewagę i napędza ten proces dojrzewania, jest to, że mogą one dotyczyć absolutnie każdego, nawet najbardziej niszowego, tematu. Na coś podobnego nie mogą pozwolić sobie np. ogólnopolskie stacje radiowe. Takich przewag jest więcej, a rozwój sprzyjającej podcastom technologii pozwala myśleć, że format osiągnie w najbliższych latach tę dojrzałość – konkluduje.

