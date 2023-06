Polacy słuchają podcastów, żeby poszerzyć horyzonty. Dla większości ważna jest merytoryka

Coraz więcej Polaków słucha podcastów. Z badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna do raportu „Wprost” wynika, że 29 proc. internautów robi to co najmniej raz w tygodniu.

Dlaczego Polacy słuchają podcastów?

Stąd pojawia się pytanie – dlaczego Polacy wybierają właśnie to medium. 48 proc. badanych pytanych, dlaczego słuchają podcastów, wskazało, że chcą „dowiedzieć się czegoś nowego, poszerzyć horyzonty”. Kolejnymi najczęściej wybieranymi przez ankietowanych odpowiedziami było „dla rozrywki” – 35 proc. wskazań, „w celach edukacyjnych lub rozwojowych” – 34 proc. wskazań oraz „żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół mnie i na świecie” – 33 proc. wskazań.

Trochę mniej, bo po 25 proc. internautów wskazało na odpowiedzi „dla zabicia czasu” i „żeby lepiej wykorzystać czas przy okazji prostych czynności”. 16 proc. internautów wskazało odpowiedź „aby mieć ciekawe tematy do rozmów towarzyskich”, a 8 proc. odpowiedziało, że „szlifuje język obcy”.

Poziom merytoryczny podcastu jest ważny dla większości badanych

Innym z zagadnień zbadanych w ramach raportu „Wprost” podcastach było to, jakie kwestie są dla odbiorców podcastów ważne przy ich wyborze i słuchaniu.

Więcej niż połowa badanych, bo aż 53 proc. wskazało, że taką kwestią jest „poziom merytoryczny podcastu”. 43 proc. wskazało na „odniesienie do bieżących wydarzeń” a 42 proc. na odpowiedź „osoby biorące udział w podcaście, zaproszeni goście”.

Nieco mniej osób wskazało na aspekty związane z kwestią sposobu nagrania podcastu. 31 proc. badanych twierdzi, że przy wyborze podcastu ważne są dla nich „głos i dykcja prowadzących podcast”, a 18 proc. ankietowanych wskazało na „aspekty techniczne, czyli jakość realizacji podcastu”.

Na „popularność podcastu, pozycję w rankingu” zwraca uwagę 14 proc. badanych, a na „to, czy osoba prowadząca podcast jest kimś znanym” 13 proc.

Dodatkowo 23 proc. badanych „słucha podcastów przygotowanych przez firmy i instytucje”, a 85 proc. „twierdzi, że sponsor odcinka nie przeszkadza im w słuchaniu danej audycji”.

„Podcast jest kuszący dla biznesu, bo kojarzony jest z merytoryką”

Marcin Łukasik i Krzysiek Rzyman, założyciele warszawskiego podcastowego Studia PLAC, odnieśli się do tych kwestii w kontekście możliwości wykorzystania podcastów przez firmy i inne organizacje.

– Użytkownicy, zmęczeni nachalną internetową reklamą, szukając informacji o produktach czy usługach zaczynają wybierać podcasty o takiej tematyce, bo są one po prostu merytoryczne. Znajdują tam nie reklamę, a wypowiedzi ekspertów w konkretnych dziedzinach, którzy w bardzo wyczerpujący sposób dzielą się specjalistyczną wiedzą – zauważa Krzysiek Rzyman.

– Podcast jest o tyle kuszącą formą dla biznesu, że, w przeciwieństwie do komunikacji na Instagramie czy YouTube, kojarzony jest przede wszystkim z merytoryką – dodaje Marcin Łukasik. – Dlatego firmy chcą wykorzystywać ten format, żeby pokazać, że pracują w nich prawdziwi eksperci, którzy w dodatku potrafią dzielić się wiedzą – podkreśla.

Krzysiek Rzyman wskazuje również, że „podcast nie musi mieć wielkiej słuchalności, żeby istnieć”. – Będą powstawać podcasty, które raczej nie znajdą się na liście TOP 100 Spotify, ale i tak zaistnieją, zainspirują kolejnych twórców, bo odpowiedzą na potrzeby jakiejś, nawet niewielkiej, grupy odbiorców, która będzie tych treści konsekwentnie słuchała – wskazuje. – To świetna wiadomość np. dla organizacji pozarządowych, dla których może to być najskuteczniejsza forma dotarcia do osób zainteresowanych szczegółami ich działalności – dodaje.

