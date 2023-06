Wielki rajd Bitcoina. Kryptowaluta przebiła psychologiczną granicę

Kryptowaluta Bitcoin zaprezentowała w piątek skokowy wzrost kursu, przebijając psychologiczną granicę wyceny. Drugie co do popularności Ethereum także przekroczyło ważną barierę. Co zachęciło inwestorów?

W piątek o poranku najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin zaskoczyła ostrym wybiciem kursu. Token wystrzelił jak z procy i łatwością przebił barierę, z którą zmagał się od pewnego czasu. Potem szybko nadeszła jednak normalizacja. Bitcoin powyżej 31 000 USD. Kryptowaluty notują wzrosty Kurs Bitcoina jest w ostatnim tygodniu dość dynamiczny, a w piątek kryptowalucie udało się wspiąć na niemały szczyt. Token zaczął od dołka na poziomie 30 273 dolarów, który waluta cyfrowa osiągnęła około 22:25 w czwartek. Noc była dość spokojna, aż do czwartej nad ranem. Zaledwie w 40 minut krypto wspięło się powyżej 30 700 dolarów, za kolejną godzinę przebiło sufit 30 800 dolarów i dynamicznie pięło się w górę. Po krótkiej przerwie na zebranie sił token w zaledwie 10 minut kurs skoczył o 300 dolarów, aż w końcu około 6:50 BTC osiągnęło szczyt na poziomie 31 195 dolarów. Dziś mija równo tydzień od ostatniego wyniku przebijającego tę granicę. Od poranka nastąpiła jednak dość ostra korekta w dół. Tuż przed 10:00 Bitcoin wart jest 30 760 dolarów. Dobowy wzrost wartości tokena wynosi 1,34 proc. Zysk tygodniowy to zaś 2,75 proc. Ethereum przebiło 1 900 USD Ethereum często prezentuje bliźniaczy kurs w stosunku do BTC. Druga kryptowaluta na rynku również zaobserwowała nagły wzrost i przebiła swoją własną granicę. Z ostatniej wartości minimalnej na poziomie 1 843 dol. wspięła się do 1 903 dolarów. Potem również opadła. Obecnie ETH można kupić za 1 888 dol. To wzrost rzędu 2,15 proc. przez ostatnie 24 godziny i zaledwie 0,38 proc. w rozliczeniu siedmiodniowym Ostatnim wydarzeniem, które mogło poruszyć inwestorów, jest kryptowalutowy ruch sławnej firmy usług finansowych – Fidelity Investments. Spółka złożyła dokumenty regulatorowi SEC, które mają umożliwić wymianę i sprzedaż udziałów w funduszu Wise Origin Bitcoin Trust. To już druga próba przekonania Komisji przez Fidelity do tego planu. Czytaj też:

