Nowy partner katowickiego Hubu Gamingowego. Prezes ESL Polska: Chcemy być impulsem dla innych firm

Przenosząc swoje dotychczasowe studio produkcyjne z ulicy Żeliwnej do nowej lokalizacji w przestrzeni dawnej kopalni Wieczorek, firma chce nie tylko kontynuować swoje operacje, ale także współtworzyć dynamiczny ekosystem gamingowy i technologiczny w stolicy Górnego Śląska.

Katowice e-sportową stolicą Polski

ESL Gaming Polska ma ugruntowaną pozycję w Katowicach, organizując jedne z największych turniejów e-sportowych na świecie, w tym kultowy Intel Extreme Masters. Przez ostatnią dekadę firma zbudowała tu ogromny hub produkcyjny, zajmujący niemal 8 tysięcy metrów kwadratowych, w tym nowoczesne studia telewizyjne i zaawansowaną infrastrukturę technologiczną.

– Wyraziliśmy wolę, by dołączyć do katowickiej inicjatywy stworzenia Hubu Gamingowo-Technologicznego, by z jednej strony przenieść się tam i móc razem z Hubem dalej się rozwijać – powiedział „Wprost” prezes ESL Gaming Polska, Szlachetko.

Firma widzi w tym projekcie szansę na dalszą ekspansję i współpracę z innymi podmiotami z branży gamingowej i technologicznej. Nowa przestrzeń ma pomóc w umocnieniu pozycji Katowic jako centrum innowacji i e-sportu.

Synergia zamiast konkurencji

Nowy Hub Gamingowo-Technologiczny ma na celu przyciągnięcie nie tylko firm związanych z e-sportem, ale także szeroko pojętym sektorem wysokich technologii. ESL Gaming Polska nie obawia się konkurencji – wręcz przeciwnie, firma liczy na efekt synergii.

– Będziemy liczyli na koegzystencję, na współpracę i na tworzenie synergii. Czyli chcemy, żeby to było miejsce zdywersyfikowane, zróżnicowane, które ma wiele różnych podmiotów, które wzajemnie – nawet może nie mając bezpośrednich relacji biznesowych, które tworzą taką tkankę. Tworzy ten efekt synergii, wspiera miasto, rozwija. Myślę, że dla pracowników, dla mieszkańców stanowi taką bazę, która miejmy nadzieję będzie się rozwijała, która będzie interesującym parkiem technologicznym, interesującym miejscem, które będzie skupiało biznes i stanowiło świetne miejsce do rozwoju swojej kariery. – podkreślił Szlachetko.

Nowe centrum ma nie tylko wspierać rozwój rynku gamingowego i e-sportowego, ale także stanowić atrakcyjną przestrzeń dla specjalistów z branży oraz młodych talentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w Katowicach.

ESL Gaming Polska widzi w tej współpracy szansę na rozwój nie tylko swojej działalności, ale również całego ekosystemu technologicznego w regionie.

„Przenosząc się tam [Hub Gamingowo-Technologiczny – przyp. red.], otworzymy sobie nową przestrzeń do tego, żeby dalej się rozwijać z miastem i dalej rozwijać się w mieście i być też takim impulsem dla innych firm z sektora wysokich technologii, ale też zorientowanych stricte na gaming i e-sport. Do tego, żeby dołączyły do tej inicjatywy i wspólnie z nami rozwijały ten rynek technologiczny i rozwijały rynek. Mam nadzieję z benefitem dla miasta i jego mieszkańców” – zaznaczył Szlachetko.

Przeniesienie działalności do Hubu Gamingowego może być kluczowym krokiem dla dalszego umacniania Katowic jako lidera w branży gamingowej. Współpraca miasta z globalnym gigantem e-sportowym może przyciągnąć kolejne inwestycje i jeszcze bardziej rozwinąć lokalny sektor technologiczny.