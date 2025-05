Ten duet zmieni wszystko. Kto nie wdroży AI, zniknie z rynku

Eksperci Gartnera i liderzy branży IT z Polcom wskazują, że adaptacja AI w chmurze staje się nie tyle trendem, co koniecznością dla firm dążących do innowacyjności i przewagi konkurencyjnej.

Chmura. już nie opcja, a konieczność

Według prognoz Gartnera, do 2029 r. aż 50 proc. zasobów obliczeniowych w chmurze będzie wykorzystywanych do przetwarzania zadań związanych ze sztuczną inteligencją. To pięciokrotny wzrost względem obecnych 10 proc. Transformacja cyfrowa nabiera tempa, a technologia chmurowa staje się jej nieodłącznym elementem.

Czytaj też:

Sztuczna inteligencja zmienia psychoterapię. Polski startup na fali sukcesu

Chmura jako filar strategii biznesowej

Chmura obliczeniowa już dziś przestaje być tylko przestrzenią do przechowywania danych – staje się kluczowym elementem modelu operacyjnego. Firmy muszą zadać sobie pytanie nie „czy”, ale „jak szybko” wdrożyć AI w środowiskach chmurowych i czy ich infrastruktura jest gotowa na skalowanie tych rozwiązań.

– Klienci coraz częściej modyfikują swoje strategie IT, uwzględniając AI i uczenie maszynowe. To oznacza konieczność modernizacji centrów danych i migracji danych do środowisk zdolnych do pracy z dużymi modelami AI – komentuje Mariusz Juranek, Dyrektor Handlowy w Polcom.

Potrzeba mocy i wizji

Eksperci są zgodni – AI wymaga nie tylko mocy obliczeniowej, ale też spójnej strategii technologicznej. Firmy bez dobrze zaplanowanej migracji danych i strategii wdrożeniowej narażają się na przestoje i straty.

Czytaj też:

Zatrudniasz duchy? Firmy padają ofiarą „pracowników widmo”

– AI potrzebuje zasobów, ale jeszcze bardziej potrzebuje wizji. Bez przemyślanej strategii chmurowej firmy zostaną w tyle – dodaje Juranek.

Nowa era technologiczna

Rewolucja dotyczy nie tylko działów IT – wpływa na finanse, produkcję, logistykę czy obsługę klienta. Budowanie nowoczesnej infrastruktury chmurowej staje się kluczowe, by AI mogła działać jako stały komponent decyzyjny i analityczny.

Ostatni dzwonek dla liderów biznesu

Według Gartnera, do 2029 r. obciążenia AI przejmą połowę mocy chmurowej. Firmy, które nie dostosują się odpowiednio wcześnie, mogą zostać zepchnięte na margines.

Czytaj też:

„Cyfrowy strażnik zgodności już działa”. Czy AI przejmie kontrolę w firmach?