„Cyfrowy strażnik zgodności już działa”. Czy AI przejmie kontrolę w firmach?

Dzięki niemu firmy mogą skutecznie i bez przerwy monitorować przestrzeganie przepisów, minimalizując ryzyko i zyskując strategiczną przewagę.

Nowa jakość w zarządzaniu zgodnością

W dobie rosnącej liczby regulacji, cyberzagrożeń i presji na odpowiedzialność korporacyjną, compliance staje się nie tylko wymogiem, ale też kluczowym elementem strategii biznesowej. Envirly odpowiada na te wyzwania, wprowadzając Quantifier.ai – inteligentną platformę zapewniającą ciągłą zgodność operacyjną (continuous compliance). To cyfrowy strażnik, który monitoruje przepisy i dane firmowe 24/7.

AI w służbie zgodności. Nowa era compliance

Quantifier.ai działa jak autonomiczny asystent ds. zgodności – analizuje dane w czasie rzeczywistym, identyfikuje ryzyka i rekomenduje działania naprawcze. Dzięki temu działy prawne i operacyjne zyskują czas na strategiczne działania, zamiast ręcznej kontroli regulacji.

– To moment przełomowy. Wykorzystanie AI Agentów zmienia compliance z reaktywnej funkcji w proaktywną i strategiczną. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać takie narzędzia naszym klientom – podkreśla Mateusz Masiak, CEO Envirly.

Agenci AI. Cyfrowi eksperci gotowi na wszystko

Innowacyjność Quantifier.ai polega na zastosowaniu zaawansowanych agentów AI – specjalistycznych jednostek odpowiedzialnych za konkretne dziedziny, m.in. RODO, ESG czy bezpieczeństwo informacji. Agenci nie tylko śledzą zmiany, ale też interpretują je w kontekście działalności firmy, zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo regulacyjne.

Compliance jako przewaga konkurencyjna

Quantifier.ai redefiniuje compliance – z kosztownego obowiązku zmienia je w źródło przewagi rynkowej, wzmacniając zaufanie do marki. – Continuous compliance to nie moda. To podstawa nowoczesnego, odpornego biznesu – zaznacza Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly.

Technologia przyszłości rozwijana w Europie Środkowo-Wschodniej

Projekt Quantifier.ai powstał w ramach ekosystemu firmy Quantifier, której częścią jest Envirly – dynamicznie rozwijająca się platforma ESG. Firma wspiera organizacje w raportowaniu ESG, śladu węglowego oraz zarządzaniu ryzykiem i celami zrównoważonego rozwoju.

