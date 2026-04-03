Panele mogą odejść w cień. Nowy stożek ma dawać nawet 20 razy więcej energii

Rosnące znaczenie niezależności energetycznej, ograniczania emisji CO2 i poszukiwania tańszej energii sprawia, że branża odnawialnych źródeł energii nie przestaje szukać nowych rozwiązań. Firmy działające w sektorze OZE próbują stworzyć urządzenia, które będą wyraźnie wydajniejsze od technologii, do których użytkownicy już zdążyli się przyzwyczaić. Energia słoneczna wciąż pozostaje jednym z najważniejszych kierunków tych poszukiwań.

Słońce nadal jest traktowane jako niewyczerpalne źródło energii, dlatego trwa wyścig o jak najskuteczniejsze wykorzystanie promieniowania. W tym kontekście pojawiają się różne pomysły, od nowych materiałów po nietypowe konstrukcje. Jednym z nich jest właśnie stożek fotowoltaiczny, który według producenta może stanowić zupełnie nową odpowiedź na ograniczenia klasycznych paneli PV.

Stożek fotowoltaiczny ma zastąpić płaskie panele

Kalifornijska firma V3Solar opracowała urządzenie nazwane Spin Cell. To obrotowy stożek pokryty ogniwami fotowoltaicznymi, który według informacji producenta ma generować nawet dwadzieścia razy więcej energii niż tradycyjny panel o tej samej powierzchni. Taka zapowiedź sprawia, że rozwiązanie od razu przyciąga uwagę jako potencjalna nowość w fotowoltaice.

Klasyczne panele są płaskie i muszą być ustawione pod odpowiednim kątem, aby jak najlepiej wykorzystać promienie słoneczne. Spin Cell działa inaczej. To konstrukcja złożona z setek trójkątnych ogniw, tworzących stożkowy kształt. Dzięki temu urządzenie ma skuteczniej wykorzystywać światło słoneczne niezależnie od kąta padania promieni.

Stożek fotowoltaiczny obraca się i łapie światło przez cały dzień

Dodatkowym elementem tej konstrukcji jest ruch. Stożek cały czas obraca się wokół własnej osi, co ma zapewniać równomierne oświetlenie ogniw w ciągu dnia. Według producenta właśnie połączenie formy i mechaniki pozwala osiągać znacznie wyższą wydajność niż w przypadku standardowych paneli PV. Jednocześnie takie rozwiązanie eliminuje potrzebę stosowania systemów śledzenia słońca.

Producent podkreśla też jeszcze jedną zaletę. Stożkowaty kształt ma zapewniać efektywniejsze chłodzenie urządzenia. Stały ruch sprawia, że poszczególne części ogniw nie przegrzewają się tak łatwo, co ma ograniczać problem spadku efektywności. W praktyce oznaczałoby to dłuższą pracę na optymalnym poziomie i większe oszczędności dla użytkownika.

Stożek fotowoltaiczny może być nowym kierunkiem dla OZE

V3Solar przekonuje, że Spin Cell może stać się standardem w nowoczesnej fotowoltaice. Firma zakłada również możliwość wykorzystania tej technologii w systemach hybrydowych, które łączyłyby stożek z innymi odnawialnymi źródłami energii. To pokazuje, że urządzenie nie jest przedstawiane wyłącznie jako ciekawostka, ale jako rozwiązanie mające szersze zastosowanie.

Na razie trudno mówić o pełnym przełomie, ale sam pomysł pokazuje, że rozwój OZE nie ogranicza się już tylko do udoskonalania znanych paneli. Stożek fotowoltaiczny wpisuje się w poszukiwanie bardziej wydajnych sposobów wykorzystania energii słonecznej. Jeśli zapowiedzi producenta się potwierdzą, rynek może zyskać technologię, która wyraźnie poszerzy dotychczasowe podejście do fotowoltaiki.

