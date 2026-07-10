Większość robi to źle. Taki sposób ładowania szkodzi baterii telefonu

Ładowanie smartfona to czynność wykonywana niemal każdego dnia. Choć większość użytkowników robi to automatycznie, producenci urządzeń wskazują, że znaczenie może mieć nawet kolejność podłączania ładowarki. Jak informuje Ofeminin, zalecane jest najpierw podłączenie ładowarki do gniazdka elektrycznego, a dopiero później przewodu do telefonu.

Według ekspertów pozwala to ustabilizować napięcie przed rozpoczęciem ładowania urządzenia, ograniczając ryzyko krótkotrwałych impulsów prądu, które w dłuższej perspektywie mogą wpływać na kondycję akumulatora.

Najczęściej popełniany błąd

Wielu użytkowników najpierw podłącza przewód do telefonu, a dopiero później wkłada ładowarkę do gniazdka. Specjaliści podkreślają jednak, że choć taki sposób nie powoduje natychmiastowego uszkodzenia urządzenia, stosowanie się do zaleceń producenta może pozytywnie wpłynąć na żywotność baterii.

To prosty nawyk, który nie wymaga dodatkowych kosztów ani specjalistycznej wiedzy.

Nie tylko kolejność ma znaczenie

Eksperci zwracają uwagę, że jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo i trwałość baterii mają używane akcesoria. Korzystanie z tanich, niecertyfikowanych ładowarek może prowadzić do wolniejszego ładowania, większego obciążenia akumulatora, a nawet pogorszenia wydajności urządzenia.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostają oryginalne lub certyfikowane ładowarki zgodne z wymaganiami producenta smartfona.

Warto kontrolować stan kabla

Znaczenie ma również stan przewodu zasilającego. Uszkodzony lub przetarty kabel może nie tylko pogarszać jakość ładowania, ale także stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

Eksperci zalecają regularne sprawdzanie przewodów oraz wymianę akcesoriów noszących ślady zużycia. Odpowiednia kolejność podłączania ładowarki, korzystanie z certyfikowanych urządzeń i sprawny kabel to podstawowe zasady, które mogą pomóc wydłużyć żywotność baterii w smartfonie.

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