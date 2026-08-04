Masz mObywatela? Zaloguj się do 5 sierpnia, inaczej mogą zacząć się problemy

W sierpniu 2026 r. w aplikacji mObywatel odbędzie się coroczne odświeżenie certyfikatów odpowiadających za bezpieczeństwo zapisanych dokumentów. Użytkownicy nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania ani składać żadnych wniosków. Wystarczy zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia.

Aktualizacja ma zostać przeprowadzona automatycznie podczas logowania. W trakcie procesu na ekranie mogą pojawić się komunikaty informujące o odświeżaniu dokumentów. Celem zmian jest utrzymanie ochrony danych oraz zapewnienie możliwości korzystania z cyfrowych dokumentów bez przerw.

Po 5 sierpnia część certyfikatów wygaśnie

Termin jest istotny, ponieważ po 5 sierpnia 2026 r. część certyfikatów straci ważność. Może to spowodować problemy z dostępem do dokumentów przechowywanych w aplikacji i konieczność wykonania dodatkowych czynności.

W przypadku niektórych dokumentów wystarczy wejść w ich szczegóły i uruchomić ręczne odświeżenie. Będzie to możliwe już po wygaśnięciu certyfikatu, jednak wymaga dodatkowego działania ze strony użytkownika.

Inaczej wygląda sytuacja z mDowodem oraz Dokumentem ochrony czasowej. W ich przypadku konieczne może być ponowne uwierzytelnienie za pośrednictwem Węzła Krajowego. Można do tego wykorzystać e-Dowód, Profil Zaufany albo bankowość elektroniczną.

Studenci mogą potrzebować nowego kodu QR

Dodatkowe obowiązki mogą dotyczyć użytkowników korzystających w aplikacji z Legitymacji studenckiej. Jeżeli aktualizacja dokumentu będzie wymagana, mObywatel ma wysłać odpowiednie powiadomienie.

Po otrzymaniu takiego komunikatu student powinien udać się do dziekanatu po nowy kod QR. Następnie musi ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji. Również tę czynność należy wykonać do 5 sierpnia 2026 r.

Najprostszym sposobem uniknięcia dodatkowych formalności jest więc zalogowanie się do mObywatela przed upływem wskazanego terminu. Proces odświeżenia certyfikatów powinien wtedy rozpocząć się automatycznie, bez konieczności podejmowania kolejnych działań.

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