Sąsiad postawił betonowy płot? Kilka centymetrów może zdecydować o wszystkim

Betonowe ogrodzenie postawione przez sąsiada nie zawsze oznacza naruszenie prawa. Kluczowe znaczenie ma to, czy płot został wybudowany w całości na jego działce, czy też przekracza granicę nieruchomości. Od tego zależy, jakie prawa przysługują właścicielowi sąsiedniej posesji i jakie działania może podjąć.

Betonowy płot na własnej działce nie wymaga zgody

Właściciel nieruchomości może postawić betonowe ogrodzenie bez uzyskiwania zgody sąsiada, jeżeli cała konstrukcja znajduje się na jego gruncie. Przy planowaniu inwestycji powinien jednak uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego. W niektórych miejscach lokalne regulacje mogą określać m.in. dopuszczalne materiały, kolorystykę lub wysokość ogrodzenia.

Problem zaczyna się na granicy działki

Sytuacja zmienia się, gdy fundament, słupki lub elementy ogrodzenia przekraczają linię graniczną albo płot powstaje dokładnie na granicy działek. W takim przypadku właściciel sąsiedniej nieruchomości może zgłosić zastrzeżenia dotyczące naruszenia prawa własności.

Przed rozpoczęciem sporu warto jednak upewnić się, gdzie faktycznie przebiega granica. Dawny płot, miedza czy wspomnienia sąsiadów nie stanowią wiarygodnego dowodu. Decydujące znaczenie mają dokumentacja geodezyjna oraz dane z ewidencji gruntów.

Jak postępować w razie sporu?

Jeżeli pojawiają się wątpliwości, pierwszym krokiem powinno być zlecenie geodecie wznowienia granic. Następnie warto spróbować polubownie wyjaśnić sprawę z sąsiadem. Gdy rozmowy nie przynoszą efektu, można przygotować pisemne wezwanie, zgromadzić dokumentację obejmującą zdjęcia, mapy i inne dowody oraz rozważyć mediację.

Dopiero gdy takie działania okażą się nieskuteczne, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W zależności od okoliczności zastosowanie mogą znaleźć przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony prawa własności.

Nie warto działać na własną rękę

Samodzielna rozbiórka ogrodzenia, nawet jeśli jego elementy znajdują się na własnej działce, może prowadzić do odpowiedzialności za zniszczenie mienia. Bez zgody sąsiada lub odpowiedniego orzeczenia sądu takie działania wiążą się z ryzykiem konsekwencji prawnych.

Jeżeli ogrodzenie ma powstać dokładnie na granicy działek, rozsądnym rozwiązaniem jest wcześniejsze zawarcie porozumienia. Warto określić w nim przebieg granicy potwierdzony przez geodetę, rodzaj i wysokość ogrodzenia, podział kosztów budowy i utrzymania oraz termin wykonania prac. Taki dokument może ułatwić rozwiązanie ewentualnych sporów w przyszłości.

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