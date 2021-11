MediaMarkt padł ofiarą przestępców. Możliwe żądania okupu

Zarówno sklepy internetowe jak i stacjonarne sieci MediaMarkt działają, ale niedostępne są niektóre usługi, z których korzystają pracownicy sieci. W przesłanym oświadczeniu MediaMarkt potwierdził, że padł ofiarą działań o charakterze cyberprzestępczym i natychmiast powiadomił odpowiednie służby, oraz że pracuje nad zidentyfikowaniem systemów dotkniętych problemem.

MediaMarkt ofiarą cyberprzestępstwa

Według informacji, do których dotarł Niebezpiecznik sieć MediaMarkt została zainfekowana ransomware o nazwie Hive, a przestępcy mogą zażądać za odszyfrowanie danych nawet 240 mln dolarów. Na razie nie wiadomo, czy w ręce przestępców wpadły dane osób, które dokonywały zakupów w sieci MediaMarkt. W ramach bezpieczeństwa każdy, kto miał konto w sklepie MediaMarkt, powinien zmienić hasło w innych portalach, gdzie używał tej samej kombinacji adresu email i hasła.

Ransomware to obecnie najpopularniejszy i najbardziej dochodowy sposób działania grup przestępczych funkcjonujących w internecie. Polega na włamaniu się do systemów firmy i zaszyfrowaniu wrażliwych danych, co uniemożliwia funkcjonowanie i tym samym przynosi straty finansowe.

Następnie przestępcy żądają okupu za odszyfrowanie danych i przywrócenie systemów. Ostatnio grupy przestępcze dodatkowo najpierw kopiują szyfrowane później dane i grożą ich upublicznieniem.

Większość firm płaci okup

Jeśli firma dotknięta atakiem ransomware nie dysponuje odpowiednio świeżymi kopiami zapasowymi swoich danych, to często nie ma wyjścia i musi zapłacić okup. Według raportu ThycoticCentrify aż 83 proc. ofiar tego typu ataku zapłaciło okup w 2021 roku.

Skuteczność ataków cyfrowych i ciągle mała świadomość firm i niewystarczające nakłady na ochronę przed atakami cyfrowymi sprawiają, że skala przestępstw w internecie szybko rośnie. Według raportu Accenture w pierwszej połowie 2021 liczba ataków wzrosła o 125 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2020.