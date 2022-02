Anonymous: Hej, Gazprom, chcecie zagrać w grę? Strona internetowa koncernu zaatakowana

Ukraina pogrążona jest w regularnej wojnie. Kolejny poranek przywitał nas informacjami o bombardowaniu bloków w Kijowie, kolejnych zgrupowaniach wojsk i sprzętu na terenie Białorusi i innymi budzącymi grozę informacjami. Świat jednoczy się jednak w pomocy. Kolejne kraje wprowadzają sankcje gospodarcze, Władimir Putin co chwilę upewniany jest w tym, że atakując Ukrainę, popełnił błąd.

Anonymous atakują Gazprom

Jedną z najbardziej dotkliwych reakcji Zachodu są kolejne pakiety sankcji, które uderzają w rosyjską gospodarkę. Część z nich skierowana jest na największe rosyjskie banki i firmy, inne trafiają bezpośrednio w oligarchów i polityków. Stany Zjednoczone zdecydowały o zamrożeniu aktywów największych instytucji finansowych powiązanych z Kremlem, a także ograniczenie eksportu i transferu technologii. Unia Europejska wprowadziła dwa pakiety sankcji, a w najbliższych dniach dołączyć ma trzeci. Mówi się, że będzie on zawierał także odcięcie Rosji od światowego systemu transakcji finansowych SWIFT.

Jednak są też inne sposoby walki z Rosją. Mówił o nich między innymi prezydent USA Joe Biden. Chodzi o walkę w cyberprzestrzeni. Od kilku dni widać już jej pierwsze efekty. Nieprzypadkowe problemy z funkcjonowaniem miała strona rosyjskiego parlamentu, Ministerstwa Obrony Narodowej, a teraz z atakami hakerskimi musi sobie poradzić jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich firm.

Grupa hakerów z Anonymous przeprowadziła atak na strony internetowe Gazpromu. Tuż przed nim, na koncie twitterowym grupy pojawił się wpis „Hej, Gazprom, chcecie zagrać w grę?”. Spotkał się on z pozytywnym odbiorem internautów, którzy podali go dalej już blisko 900 razy. Zebrał on już także ponad 16,5 tys. polubień. Pod wpisem użytkownicy Twittera zaczęli też podrzucać hakerom pomysły na nowe cele ataków.

twitterCzytaj też:

Berlin blokuje Nord Stream 2. Miedwiediew ruszył z szantażem, grozi podwyżkami cen gazu. „Witamy w nowym, wspaniałym świecie”