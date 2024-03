Ta firma polowała na seniorów. Teraz zapłaci 8 mln zł kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Sąd Apelacyjny, tak samo jak miało to miejsce w przypadku sądu pierwszej instancji, podtrzymał w mocy decyzję o karze nałożonej przez prezesa UOKiK na spółkę Telestrada. Decyzja ta jest prawomocna.

8 mln zł kary dla Telestrady

Telestrada została ukarana przez UOKiK pod koniec 2020 roku, po trwającym ponad rok postępowaniu. Regulator, działając w oparciu o bardzo wiele skarg na działalność spółki, nałożył na nią karę w wysokości 8 mln złotych.

W skargach tych opisywano głównie to, że przedstawiciele Telestrady oferowali usługi głównie osobom powyżej 65. roku życia, z którymi kontaktowali się telefonicznie, a następnie przychodzili do ich domów z gotowymi umowami do podpisania.

– W moim domu zjawił się mężczyzna w celu przedłużenia umowy na telefon stacjonarny w Orange. Pytałem go, czy na pewno jest z Orange. On powiedział, że musieli zmienić z Orange na Telestradę ze względu na podatek. Uwierzyłem mu, ale okazało się, że kłamał, bo przyszły nam rachunki i z Orange, i z Telestrady. Ja mam 89 lat i nie mogę płacić dwóch rachunków – relacjonował w Sądzie jeden z poszkodowanych.

W postępowaniu UOKiK ustalił, że niektórzy przedstawiciele Telestrady rzeczywiście działali w ten sposób. Potwierdzono również, że firma zdawała sobie sprawę z tego, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ otrzymywała skargi od klientów oraz pisma od miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Seniorzy ofiarami Telestrady

– Po pierwsze, przedstawiciele Telestrady wprowadzali w błąd swoich potencjalnych klientów, sugerując, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze. (…) Po drugie, spółka nie wydawała konsumentom podpisanych z nimi umów i załączników do nich – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKIK. – Absolutnie niedopuszczalne jest podszywanie się pod innych przedsiębiorców i wykorzystywanie tego do wprowadzania konsumentów w błąd. W tym przypadku dużą grupę poszkodowanych stanowili seniorzy, zatem zachowanie przedsiębiorcy należy potępić z jeszcze większą stanowczością – dodał.

