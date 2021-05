Najpopularniejszy viral w internecie trafi na sprzedaż. Obejrzano go 881 mln razy

To jeden z najbardziej popularnych filmów na YouTubie. Nagranie „Charlie bit me!” pobiły prawdopodobnie wyłącznie teledyski największych artystów na świecie. Krótki viralowy film opublikowany w 2007 roku, obejrzano już ponad 881 milionów razy. Zebrał też 2,2 mln polubień.

Niewinna zabawa dwóch braci została viralem

Na filmie, który trwa niecałą minutę widać dwóch braci. Starszy z nich celowo podkłada palec młodszemu bratu. Ten niewiele się zastanawiając, zaciska na nim zęby. Reakcja Harry'ego - starszego z chłopców - i mina młodszego, podbiły serca internautów. „Charlie, to naprawdę bolało” – kwituje Harry, co wywołuje rozbrajający śmiech Charliego. Nagranie trafiło na YouTube przypadkiem. Ojciec chłopców chciał je pokazać ich dziadkom, ale plik był za duży, by zmieścić się jako załącznik w mailu. Postanowił więc skorzystać z YouTube'a. Nie spodziewał się jednak konsekwencji tej decyzji.

Film trafia na aukcję charytatywną

To ostatnie chwilę na obejrzenie filmu na YouTubie. Już niedługo nagranie zniknie z platformy i trafi na aukcję charytatywną. Jak to możliwe? Zostanie do tego wykorzystana technologia, która od paru miesięcy robi furorę wśród internetowych artystów. Chodzi o NFT, czyli token niewymienialny. NTF to pliki, które pozwalają m.in. na sprzedaż sztuki w formie cyfrowej.

Aukcja filmu rozpocznie się 22 maja. Osoba, która wygra licytację, poza plikiem otrzyma także możliwość stworzenia swojej wersji sceny z oryginału.

Memy na sprzedaż

NFT to nowa forma transakcji pozwala sprzedać np. obraz stworzony przy pomocy Photoshopa, a jednocześnie – w przeciwieństwie do krypotwalut – nie tracić do niego praw autorskich.

W ten sposób za 69 mln dolarów swoją pracę „The first 5000 days” sprzedał Mike Winkelmann posługujący się pseudonimem Beeple. Obraz to zbiór grafik, które artysta tworzył codziennie przez pięć tysięcy dni, czyli przeszło trzynaście lat. Pierwszy element obrazu powstał na początku 2007 roku.

Swojego pierwszego twitta na sprzedaż wystawił także w formie NFT Jack Dorsey, założyciel i właściciel Twittera.

Wideo z dwoma braćmi to jednak nie pierwszy internetowy viral, który zostanie sprzedany w ten sposób. Niedawno blisko pół miliona dolarów za swoje legendarne zdjęcie zarobiła Zoe Roth, znana w sieci pod nazwą „Disaster Girl”. To dziewczyna znana z fotografii na tle płonącego domu.