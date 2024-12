Kolejki w Biedronce. Obłędna promocja na ryby!

Zakupy w ostatnich tygodniach przed świętami bywają wyzwaniem, zwłaszcza gdy czas goni. Na szczęście Biedronka, czyli najpopularniejsza sieć handlowa w Polsce, przygotowała specjalne oferty. Dzięki temu możesz uzupełnić świąteczne zapasy, nie przepłacając. Przypominamy, że niedziela 15 grudnia jest handlową. Co znajdziesz w promocji?

Śledzie w promocji. Jakiej?

Śledź to klasyk na polskim wigilijnym stole. W Biedronce znajdziesz różne rodzaje śledzi marki Marinero i Lisner, które można kupić w promocji: 40 proc. zniżki na drugi tańszy produkt. Wśród dostępnych wariantów znajdziesz:

filety śledziowe w wiaderkach lub tackach,

śledzie w śmietanie (również w dużych opakowaniach XXL),

śledź po kaszubsku,

śledź wiejski z cebulą,

koreczki śledziowe.

Promocja umożliwia łączenie różnych produktów, a z oferty można skorzystać dwukrotnie przy jednych zakupach. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w śledzie na świąteczne przystawki.

Karp i łosoś. Wigilijne ryby taniej

Karp to nieodłączny element wigilijnej tradycji, a w Biedronce kupisz go w świetnej cenie do niedzieli 15 grudnia:

Płaty karpia ze skórą – 2,89 zł za 100 g (35 proc. taniej),

Filety z karpia – 5,99 zł za 100 g.

Dla tych, którzy preferują inne ryby, przygotowano promocję na filety z łososia w rodzinnej porcji. Kosztują one 4,99 zł za 100 g (28 proc. zniżki). Pamiętaj, że do tej promocji wymagana jest karta lojalnościowa lub aplikacja Biedronki.

Bakalie i słodycze. Niezbędne dodatki do świątecznych wypieków

Nie tylko ryby czekają na klientów w promocyjnych cenach. To także ostatni moment, by kupić bakalie niezbędne do przygotowania domowych wypieków. W ofercie 2+1 za darmo znajdziesz m.in.:

rodzynki,

morele suszone,

śliwki suszone,

żurawinę,

różne rodzaje orzechów.

