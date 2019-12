Najbardziej wyczekiwane gry 2020 roku. Dobrze być graczem w naszych czasach

Watch Dogs: Legion

Odrobinę luźniejsze podejście do "GTA z hakerami".



Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Fani pierwszej części kupią w ciemno. Reszta poczeka pewnie na recenzje.



Iron Harvest | 1920

Strategia z mechami, w której można grać dieselpunkową fantazją na temat Polski? Poprosimy.



Half-Life: Alyx

Dowód na to, że Valve nie umie liczyć do trzech. Ale też być może przełom i pierwsza gra, dla której warto będzie kupić gogle VR. Zobaczymy...



DOOM Eternal

Kolejna znana marka w nowej odsłonie. Fani strzelania do demonów będą mieli co robić.



Diablo IV

Trzecia część nie zachwyciła, dlatego czwórka obiecuje powrót klimatem do uwielbianej drugiej części. Pierwsze materiały prezentują się obiecująco.



The Last of Us Part II

Jedna z najlepiej wspominanych gier doczekała się części drugiej. Czy znów poruszy nasze skamieniałe serca?



Final Fantasy VII

Remake konsolowej legendy. Już na zwiastunach wygląda tak pięknie, że musi to być hit.



Dying Light 2

Kolejny polski tytuł na liście. Parkour + zombie? To nie może się nie udać.



Marvel's Avengers

Wygląda to jak typowy skok na kasę, więc szykuje nam się raczej klapa roku. W każdym razie z ciekawością zobaczymy, co z tego wyjdzie.



Cyberpunk 2077

Zdecydowanie najbardziej wyczekiwana gra przyszłego roku. Hype na ten tytuł dorównuje temu, co działo się wokół serialowego "Wiedźmina" i ostatnich filmowych "Avengersów".



Baldur's Gate 3

Wyczekiwana latami kontynuacja legendy wśród klasycznych (jeżeli mowa o grach wideo) RPG

Cyberpunk już kupiony? Pieniądze na trzeciego Baldura odłożone? Obawiamy się, że to nie koniec wydatków. Nie zamierzamy jednak narzekać. Rok 2020 pod względem premier growych zapowiada się naprawdę obiecująco. Coś dla siebie znajdą zarówno fani fantasy, zombie, wampirów, strzelanin, strategii, patrioci i nostalgicznie zapatrzeni w przeszłość fani powiedzenia „kiedyś to było”. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na niektóre tytuły poczekamy trochę długo. Na przykład Cyberpunk 2077 pojawi się dopiero w kwietniu. Pociesza nas jedynie myśl, że w tym oczekiwaniu nie jesteśmy sami. Razem raźniej, prawda?

