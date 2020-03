Jeżeli powstanie „Wiedźmin 4”, to nie będzie w nim Geralta. Prezes CD Projekt o planach spółki

Premiera Cyberpunka 2077 dopiero 17 września, ale już teraz polski CD Projekt musi planować kolejne kroki i informować o nich swoich akcjonariuszy. Według najnowszych informacji płynących ze spółki, podawanych przez Strefę Inwestorów, do strategii rozwoju na lata 2015-2021 zostaną wprowadzone zmiany. Mimo że oficjalnie mają zostać przedstawione dopiero po premierze Cyberpunka, prezes zarządu Adam Kiciński już teraz uchylił rąbka tajemnicy.

Jak mówi jeden z twórców spółki, CD Projekt tuż po premierze najnowszej gry zabierze się do pracy nad kolejnymi. Będą to tzw. tytuły AAA, czyli duże produkcje z pierwszej ligi gier. Kiciński dodał, że prace koncepcyjne już trwają. W pierwszej kolejności firma skupi się oczywiście na rozszerzeniu do Cyberpunka, które wprowadzi do gry tryb dla wielu graczy. Niewykluczone, że kolejnym dziełem będzie „Wiedźmin 4”. Dopytywany o tę kwestię prezes CD Projekt stwierdził, że ewentualna gra ze świata „Wiedźmina” byłaby tym razem tworzona bez postaci Geralta z Rivii. Jak podkreślał, jego historia została zamknięta.

