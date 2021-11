Black Friday na Steam. Przeceny do 90 proc.

Na Steamie nie ma typowego Black Friday, ale za to jest jesienna wyprzedaż, która trwa do 1 grudnia do godz. 19.00. W niższych cenach m.in. „Cyberpunk 2077”, „GTA V” , „Sea of Thieves” czy „No Man's Sky”.

Na platformie Steam jesienna wyprzedaż rozpoczęła się 24 listopada i potrwa do 1 grudnia, do godziny 19.00. W ofercie można znaleźć kilkaset tytułów, których przeceny dochodzą nawet do 90 procent. Oczywiście nie będziemy tutaj wypisywać wszystkich pozycji, bo nie miałoby to sensu. Poniżej znajduje się subiektywna lista najciekawszych pozycji. Wyprzedaż Black Friday na Steam. Najlepsze tytuły „Cyberpunk 2077” tłumaczenie zbędne. Polski hit przeceniony o 50 proc. na 99,50 zł.

„GTA V” gra tak dobra, że gdy „Cyberpunk 2077” nie był „GTA w przyszłości”, to połowa oczekujących była mocno zawiedziona. Przeceniona o 63 proc. na 63,93 zł.

„Red Dead Redemption 2” kolejne dzieło sztuki w wykonaniu Rockstara (GTA). Zagraj i płacz razem z innymi nad losem Arthura Morgana. Przecenione o 50 proc. na 124 zł.

„Anno 2205” futurystyczny city-builder ze świetnej serii Anno. Przeceniona o 75 proc. na 39,97 zł.

„Astroneer” kosmiczna eksploracja. Przeceniona o 35 proc. na 70,19 zł.

„Chernobylite” wysoko nagradzany horror. Przeceniony o 20 proc. na 95,99 zł.

„STAR WARS: Squadrons” gra dla fanów Gwiezdnych Wojen, a zwłaszcza latania statkami kosmicznymi. Przeceniona o 63 proc. na 66,56 zł.

„Detroit: Become Human” dystopijny interaktywny film opowiadający o buncie androidów. Przeceniony o 50 proc. na 69,50 zł.

„Horizon Zero Dawn” prawdopodobnie jedna z najładniejszych gier ostatnich lat, która zachwyca widokami. Gracz wciela się w ognistowłosą amazonkę polującą na mecha-dinozaury. Czego chcieć więcej. Przeceniono na o 50 proc. na 84,50 zł.

„Death Stranding” wynik eksperymentu, w ramach którego artysta-dewleoper Hideo Kojima otrzymał nielimitowany budżet na stworzenie idealnej gry. Coś powstało, ale czy aby na pewno jest to gra? Przeceniona o 70 proc. na 74,92 zł.

„Half Life Alyx” dzieło sztuki wirtualnej rzeczywistości w wykonaniu Valve. Absolutny punkt obowiązkowy dla posiadaczy systemów VR. Przeceniona o 50 proc. na 107,49 zł.

„STAR WARS JEDI: Upadły Zakon” wymagająca, ale świetnie zrealizowana gra zręcznościowa w świecie Gwiezdnych Wojen. Przeceniona o 63 proc. na 66,56 zł.

„Fallout 4” ostatni dobry „Fallout”, chociaż puryści powiedzą, że był nim „Fallout New Vegas”. Niestety od premiery czwórki w 2015 nie było dane nam wrócić do postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych. Przeceniony o 60 proc. na 31,60 zł

„Ghostrunner” zręcznościowa gra polskiej produkcji, wciel się we władającego kataną, biegającego po ścianach zabójcę. Przeceniona o 60 proc. na 49,60 zł.

„Portal 2” prawdopodobnie najlepsza gra, która kiedykolwiek powstała. Idealnie poprowadzona historia, wciągające łamigłówki, legendarni bohaterowie poboczni. Przeceniona o 80 proc. na 7,19 zł. Czytaj też:

