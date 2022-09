Czym jest Project Beyond? Nvidia zaskakuje tajemniczą zapowiedzią

Firma Nvidia, znana z kart grafiki GeForce i innych zaawansowanych technologii komputerowych, zaskoczyła, publikując na Twitterze wielce tajemnicze wideo. Jedyna informacja jaka przy nim widnieje to hashtag – #ProjectBeyond.

Do krótkiej wiadomości dodano też kilkusekundowy materiał wideo, który jest wyjątkowo enigmatyczny. Dominuje w nim od zawsze kojarzony z firmą zielony kolor, który w formie promieni światła wylewa się w kierunku widza. Na koniec znów pojawia się hashtag – #ProjectBeyond.

Wraz z najnowszą zapowiedzią zmieniły się także wszystkie grafiki, które do tej pory widniały na oficjalnych kontach firmy. One również nie wyjaśniają za wiele - widzimy jedynie zieleń, czerń oraz promienie.

Internauci próbują na swój sposób tłumaczyć o co może chodzić w najnowszym projekcie. Żartują, że plan firmy wyrasta „ponad ich zrozumienie". Inni przypominają zaś frazę Buzza Astrala z filmów Toy Story – „to infinity and beyond” („na koniec świata i jeszcze dalej”). Nikt jednak za bardzo nie wie, co sądzić o akcji Nvidii.

Czy Project Beyond to GeForce RTX 40?

Nieco poważniej sprawę traktują dziennikarze i analitycy. Najprostsze wyjaśnienie to początek kampanii marketingowej nadchodzących kart grafiki GeForce RTX 40. Podobny trick stosowała już wcześniej konkurencyjna firma Intel, zapowiadając karty Alchemist pod kryptonimem Odyssey.

Podczas niedawnej wideokonferencji z inwestorami zarząd spółki Nvidia potwierdził, że już niedługo firma pokaże światu nowe produkty.

A 20 września dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang ma zaś wygłosić keynote podczas wydarzenia GPU Technology Conference, organizowanego przez producenta elektroniki. Wydaje się, że będzie to idealny moment, by ogłosić #ProjectBeyond.

