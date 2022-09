Cyberpunk 2077 wciąż na fali. CD Projekt pochwalił się danymi ze sprzedaży

Cyberpunk 2077 przeżywa ogromny renesans po premierze anime Cyberpunk: Edgerunners. Produkcja japońskiego studia Trigger przekonała tabuny ludzi do powrotu lub spróbowania gry CD Porjekt Red, co pozytywnie odbiło się na sprzedaży.

Cyberpunk sprzedał ponad 20 mln kopii

Oficjalne konto Cyberpunk 2077 na Twitterze podzieliło się z fanami kolejną przebita barierą. Gra sprzedała się już w 20 milionach egzemplarzy.

„Ponad 20 milionów cybernetycznych punków zaczęło rozbijać się po Night City – imprezować z Jackie, poznawać Johnny'ego, jeździć furą z Panam, nurkować w cyberprzestrzeń z Judy, spędzać czas z River czy słuchać muzyki Kerry. Dziękujemy wam i do zobaczenia w Afterlife” – przekazali twórcy gry.

Cyberpunk 2077 z rekordem na Steam

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, CD Projekt ma się z czego cieszyć, bo ich prawie dwuletnia gra znów jest w centrum zainteresowania.

Cyberpunk 2077 pobił ostatnio rekord popularności poprzedniej gry CD Projektu – Wiedźmina 3. 25 września ok. godziny 16:00 w grze jednocześnie bawiło się aż 136 724 graczy. Ponad 136 tys. użytkowników to znacznie więcej, niż przyciągnął do komputerów osobistych Geralt. Rekord Wiedźmina 3 to bowiem 103,3 tys. graczy w jednym momencie, ustanowiony w 2020 r.

Na samą premierę Cyberpunka 2077 do gry jednocześnie zalogował się ponad milion graczy. Tytuł nie pobił więc własnego rekordu, ale dla produkcji wydanej 10 grudnia 2020 r. jest to jednak zdecydowany renesans.

Cyberpunk 2077 świetnie się sprzedaje – giełda reaguje

Podczas ostatniej promocji -50 proc. Cyberpunk 2077 stał się też najlepiej sprzedającą się grą w USA (także na platformie Steam). Informacją podzielił się Paweł Saśko, dyrektor ds. designu questów w Cyberpunku 2077 i Wiedźminie 3 w CD Projekt Red.

„Szalone chłopy – znowu to zrobiliście. Jestem wam bardzo wdzięczny i życzę wspaniałej zabawy z Cyberpunkiem 2077 i Edgerunners" – skomentował.

Na dobrą passę firmy zareagowała też giełda. W zaledwie dwa tygodnie ceny akcji CD Projektu skoczyły z 86 do 104 złotych. To najwyższa wycena firmy od początku czerwca 2022 roku, a podczas sesji 27 września akcje otarły się nawet o 107 zł.

