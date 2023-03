Są pierwsze materiały z Counter-Strike 2. Będzie rewolucja. Znamy datę premiery

Counter-Strike 2 staje się faktem. Producent gry, firma Valve opublikował właśnie na oficjalnym koncie twitterowym pierwsze materiały z gry. Szykuje się rewolucja.

Counter-Strike 2. Jest pierwszy materiał z gry

Na trwającym ponad minutę filmie Valve przedstawiło pierwsze zmiany, które zostaną wprowadzone dzięki zupełnie nowemu silnikowi gry. Tematem materiału są granaty dymne, czyli jedna z głównych mechanik wykorzystywanych w taktycznej strzelance.

Jak wynika z materiału, nowy silnik pozwoli na zupełnie nową implementację tej mechaniki do gry. Zamiast informacji przesyłanych do serwera, w CS2 „smoke’i” będą wyświetlane w formie trójwymiarowych modeli i rejestrowane przez komputer każdego z graczy. Pozwala to na prawdziwie rewolucyjne rozwiązania. Granaty dymne będą bowiem reagowały na otoczenie.

Dynamiczne granaty dymne

W Counter-Strike 2 granaty dymne będą reagowały na przebiegających graczy, przelatujące pociski i wybuchające granaty. Kłęby dymu mają także zachowywać się zgodnie z prawami fizyki. Będą wypełniały pomieszczenia tak, jak robiłyby to w rzeczywistości. Ja słyszymy w filmie, „da to jeszcze więcej możliwości taktycznych”.

Counter-Strike 2. Znamy datę premiery

Na filmie, przez kilka sekund pojawia się także informacja, na którą gracze czekali najbardziej. Pod koniec można zobaczyć planszę z datą premiery najnowszej części Counter-Strike’a, który jak czytamy na oficjalnym profilu gry, ma być “zabójcą CS:GO”. Nowa gra ma się pojawić na rynku latem 2023 roku i być darmowa.

Najprawdopodobniej Valve ponownie postawi na model mikropłatności, który będzie pozwalał m.in. na otwieranie skrzynek ze skinami do broni i innych tego typu zakupach. Gracze przyzwyczaili się już do tego modelu w CS:GO i aktywnie z niego korzystali.

