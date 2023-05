Wiedźmin przegonił God of War. Polska seria w światowej czołówce

Seria gier Wiedźmin to tytan na światowym rynku gier. Ostatnie dane CD Projektu wskazują, że seria z Geraltem to jedna z najlepiej sprzedających się marek w historii całej branży. Wiedźminowi udało się pokonać m.in. God of War czy The Last of Us.

Firma CD Projekt własne zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. Oprócz samych statystyk dotyczących kondycji spółki, zarząd pochwalił się też okrągłą liczbą sprzedanych kopii swojej najpopularniejszej serii. Wiedźmin w światowej topce gier wideo – seria świetnie się sprzedaje Cała trylogia gier Wiedźmin sprzedał się już w ponad 75 mln kopii. Najbardziej rozchwytywaną produkcją był oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon, który odpowiada za ponad 50 mln sprzedanych kopii. Statystyka ta pozwala zaś na dość ciekawe porównanie. Jak się okazuje, Wiedźmin jest bowiem 20. najlepiej sprzedającą się serią w historii branży gier wideo i wyprzedził niemałą liczbę uznanych marek z całego świata. Globalnie niekwestionowanym liderem jest seria Mario. Liczne gry z włoskim hydraulikiem i niezwykle duża popularność tytułów Nintendo sprawiły, że łącznie gry marki sprzedały ponad 776 mln kopii. W top 5 znajdują się także Tetris (495 mln), Pokemony (480 mln), Call of Duty (425 mln) oraz GTA (400 mln). Gdy spojrzymy na okolicę 20. lokaty – Polska naprawdę ma się czym pochwalić. Gry CDPR osiągnęły bowiem identyczną sprzedaż jak uznana seria westernowych gier Red Dead Redemption od Rockstar Games. Geralt przebił zaś tak znane marki jak Street Fighter, Tekken, God of War, Sid Meier's Civilization czy The Last of Us. „CD Projekt nie jest na sprzedaż" – Kiciński ucina plotkę o Sony Jak pisaliśmy we Wprost.pl, prezes CD Projektu Adam Kiciński uciął też ostatnio plotki o możliwym przejęciu rodzimej spółki przez japońskie Sony. – CD Projekt nie jest na sprzedaż. Chcemy pozostać niezależni. Uważam, że mamy świetną strategię, niełatwą do realizacji, ale ekscytującą, będziemy podążać swoją własną ścieżką – twardo zaznaczył Kiciński, uspokajając jednocześnie inwestorów spółki. Szef firmy dodał, że wcześniejsze doniesienia to „czyste plotki". Polska spółka przypomniała także o swoich planach na najbliższą przyszłość. 8 czerwca, podczas wydarzenia Summer Game Fest: Play Days, zostanie zaprezentowany długo oczekiwany dodatek do Cyberpunka 2077. Phantom Liberty jest przygotowywany już od dłuższego czasu, lecz data premiery i cena produktu pozostają jak na razie niejawne. Firma nadal planuje wiele projektów związanych z uniwersum Wiedźmina. Jest to remake pierwszej części znanej serii, plany nowych gier tworzących kolejną trylogię, czy wciąż tajemniczy „Project Sirius".

