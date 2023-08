Steam nie działa. Platforma do gier ma globalne problemy

Platforma dystrybucji gier i jeden z najpopularniejszych wirtualnych sklepów z grami wideo Steam nie działa. Problemy techniczne platformy trwają od rana i jak na razie nie wiadomo, co spowodowało najpewniej globalną awarię systemu.

Steam nie działa – problemy z graniem i logowaniem

O sytuacji na bieżąco informuje serwis Downdetector, znany z monitoringu awarii wszelkich usług sieciowych. Pierwsze problemy ze Steam miały rozpocząć się tuż po godzinie 8:00 we wtorek 22 sierpnia. Około godziny dziewiątej liczba zgłoszeń w Polsce wyniosła blisko 500, a o 9:43 trudności zgłaszało ponad 1600 graczy.

Głównym problemem jest brak możliwości zalogowania się do usługi Steam, co raportuje aż 72 proc. użytkowników. Występują też trudności w połączeniu z serwerami firmy Valve (26 proc. zgłoszeń). Wielu graczy donosi, że nie może uruchomić posiadanych na platformie gier (jedynie ok. 2 proc. graczy).

Awaria dotyczy wszystkich dużych miast Polski – zgłaszają ją użytkownicy m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Wrocławia czy Poznania. Problem dotyczy też innych krajów Europy, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy oraz Czechy. Podobna sytuacja występuje także w USA, lecz tam wydaje się być mniej nasilona. W Kanadzie problemy są zaś znaczące.

Czemu Stema nie działa? Valve milczy

Jak na razie przyczyna awarii nie jest znana. Oficjalny profil Steam Support na X (dawniej Twitter) jest nieaktywny od dłuższego czasu. Główne konto Steam oraz konto Valve na portalu społecznościowym także milczą – ostatnie wpisy dotyczą promocji na gry czy urządzenia Steam Deck.

To już kolejna awaria platformy w okresie wakacyjnym. Gracze parokrotnie zgłaszali już bowiem problemy w lipcu, choć wtedy awarie wydawały się dotyczyć mniejszej liczby użytkowników.

