Steam podnosi ceny tanich gier. W Polsce wzrost o 25 proc.

Za ile można kupić najtańsze gry na Steam? Zależy w jakim kraju. Jak się okazuje, ceny nie są zbyt podobne, a platforma firmy Valve jeszcze bardziej podniosła koszty brzegowe gier w walutach poszczególnych państw.

Minimalna cena gier na Steam w górę – w złotych to wzrost o 25 proc.

Zmiany nie dotyczą dolara amerykańskiego, gdzie minimalną ceną pozostaje 99 centów. Ominęły też środki płatnicze takie jak izraelskie szekle czy dinary kuwejckie. Wiele walut czeka jednak nowe rozdanie.

Najbardziej interesująca dla nas jest zmiana dotyczącą polskich złotych. Dotychczas minimalna cena w rodzimej walucie wynosiła 3,59 zł. Po wprowadzeniu nowego cennika minimalny koszt wyniesie już jednak 4,49 zł, czyli o 25 proc. więcej.

Wzrost o jedną czwartą może wydawać się dość duży, ale i tak nie mamy najgorzej. Najdrastyczniej potraktowani mogą czuć się gracze z Argentyny. Tam minimalna cena za grę podskoczyła o zjawiskowe 486 procent, z 13,99 do 82 peso. Drudzy na liście są internauci z Turcji, gdzie koszt zakupu podskoczył z 2,10 do 11 lir – to podwyżka o 424 proc.

Czemu Steam podnosi ceny?

Ostatni ruch platformy Steam to powtórzenie zapowiedzi z końcówki zeszłego roku. Firma Valve po prostu upomina się o swoje i wymaga od sprzedawców ustanowienia cen na poziomie, który da zarobić też właścicielom wirtualnego sklepu.

Dotychczas był to dobrowolny krok, ale Steam postanowił w końcu użyć kija, nie marchewki. Zarządcy platformy z grami niedawno oznajmili bowiem, że jeśli sprzedawcy gier nie dostosują się do wytycznych zapowiedzianych w październiku i nie podniosą odpowiednio cen, to administratorzy zablokują im możliwość sprzedaży gier w danych walutach i wymuszą na graczach płacenie za produkty w dolarach.

