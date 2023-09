Premiera Counter-Strike 2. Gracze podsumowują 11 lat CS:GO

Wczorajszy wieczór był dość emocjonalny dla fanów strzelanek. Po ponad dekadzie gracze pożegnali się bowiem z Counter-Strike: Global Offensive, a wysłużona gra została zastąpiona przez nowość od Valve – CS2.

Premiera Counter-Strike 2 – gracze i zawodnicy podsumowują 11 lat z CS:GO

Oficjalna premiera Counter-Strike 2 (CS2) miała miejsce 27 września o 23:00 czasu polskiego. Było to swego rodzaju przekazanie pałeczki, bo firma Valve najpierw zamknęła serwery CS:GO, następnie zaktualizowała grę i infrastrukturę sieciową, a potem znów wpuściła fanów do zabawy.

Podobnie jak poprzedni tytuł, CS2 jest dostępny za darmo i dystrybuowany w systemie free to play. Gracze mogą się jednak zaopatrzyć w Prime, którego koszt to nieco ponad 60 zł. Status premium umożliwia matchmaking z innymi graczami Prime (co ogranicza liczbę oszustów) i inne bonusy jak skrzynki z bronią i dodatki. Prime zakupiony w CS:GO przechodzi na CS2.

twitter

Noc premiery gry obfitowała też w nostalgiczne wpisy wielu graczy, którzy spędzili długie godziny. Na oficjalnym koncie gry pojawił się pożegnalny materiał wideo, podobnie postąpiła także organizacja ESL, a FACEIT zalało graczy morzem statystyk o erze CS:GO. Jeden z najlepszych graczy profesjonalnych – Ukrainiec Oleksandr „s1mple” Kostyljev – wyjawił zaś, że w wyłączonej właśnie grze spędził aż 23 476 godzin.

Counter-Strike 2 – co nowego w grze Valve?

Choć główne doświadczenie z grania ma pozostać podobne, Valve zapewniło w Counter-Strike 2 masę zmian. Podstawią jest przesiadka gry na nowszy silnik Source 2 – CS:GO od 2012 roku postawiony był na staruszku Source. Zmiana silnika umożliwia wiele ulepszeń, w tym graficznych, technicznych czy w mechanikach tytułu. Dużą zmianą jest m.in. nowiutki system oświetlenia.

Nowości trafią też do map. Sztandarowe lokacje takie jak Dust 2 czy Mirage zostały ulepszone, lecz ich ogólny wygląd i rozmieszczenie stref nie zostało zmienione. Większe zmiany trafiły do puli ulepszonych map, m.in. Nuke. Są też całkowicie przepracowane mapy, gdzie najstarsze lokacje zostały zbudowane od zera.

Całkowicie odmieniono też sposób działania granatów dymnych. Te faktycznie rozpraszają dym, który nie jest już tylko efektem, a fizycznie reaguje na przelatujące kule, wybuchy granatów czy przechodzących przez zasłonę dymną graczy.

To dopiero wierzchołek góry lodowej, bo CS2 wprowadził też nowe modele broni, zmieniony system ich zakupu z opcją odsprzedaży, system pomiaru umiejętności gracza CS Rating, czy … widoczne nogi naszej postaci.

Czytaj też:

20 lat Steama. Legendarny sklep obchodzi rocznicęCzytaj też:

„W naszej ukraińskiej krwi jest pasja”. Gwiazda Arsenalu zakłada zespół e-sportowy