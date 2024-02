Cztery gry z Xboksa trafią na konsole Sony i Nintendo. Znamy ich tytuły i daty premiery

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że cztery gry wideo, które do tej pory były dostępne wyłącznie na konsolach Xbox, zostaną wydane w wersjach na konkurencyjne konsole, czyli PlayStation 5 i Nintendo Switch. W tym momencie znamy już ich tytuły, a także wiemy dokładnie, kiedy możemy spodziewać się ich debiutu na nowych platformach.

Gry z Xboksa debiutują PlayStation 5 i Nintendo Switch

Od dziś wiemy już, że na konsole Sony i Nintendo trafią cztery tytuły stworzone przez Xbox Game Studios, a są to: Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves oraz Grounded. W ten pierwszy tytuł na PS4, PS5 i Switchu można zagrać już dziś. Poniżej prezentujemy odrobinę więcej informacji na temat tych gier, wraz z dokładną datą premiery każdej z nich.

Pentiment (Obsidian Entertainment) – wielokrotnie nagradzana gra przygodowa z unikatowym stylem wizualnym. Od 22 lutego jest dostępna również na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks) – doceniona przez graczy i krytyków muzyczna gra akcji. Już 19 marca zadebiutuje na PlayStation 5 (od dziś można składać zamówienia przedpremierowe)

Grounded – kooperacyjny survival przygodowy z bazą 20 milionów graczy. 16 kwietnia pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch, ze wsparciem dla rozgrywki międzyplatformowej na konsolach wszystkich firm (w tym Microsoftu)

Sea of Thieves (Rare) – słynna gra przygodowa z otwartym światem i społecznością ponad 35 milionów graczy. 30 kwietnia trafi na PlayStation 5. Ta produkcja również zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową – pomiędzy PS5, Xboksami Series oraz komputerami Z Windowsem

Branżowy precedens

Do tej pory w branży gier wideo raczej nie zdarzało się tak, by gry stworzone przez wewnętrzne studio Sony, Nintendo czy właśnie Microsoftu, ukazywały się w wersjach na konsole konkurencji. Co prawda żaden z tych czterech tytułów nie reprezentuje flagowych marek Microsoftu (takich jak np. Halo czy Forza Motorsport), ale nie zmienia to faktu, że jest to dość zaskakująca decyzja ze strony właściciela Xboksa. Cóż, najważniejsze jest w tym to, że wszystko odbywa się z korzyścią dla samych graczy.

