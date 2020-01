Ważne zmiany na Youtube. Serwis chce lepiej chronić dzieci

Twórcy, którzy zamieszczają filmy na najbardziej popularnych serwisie Youtube, dostali przypomnienie o nowych zasadach, które obowiązują w serwisie od 7 stycznia 2020 roku. Firma, w odpowiedzi na zastrzeżenia amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, sugeruje twórcom staranne oznaczanie treści przeznaczonych i nieprzeznaczonych dla dzieci. Jeśli tego nie zrobią, zastąpi ich maszyna.

„We wrześniu ogłosiliśmy zmiany, które wprowadzimy, aby lepiej chronić dzieci i ich prywatność w YouTube oraz odpowiedzieć na zastrzeżenia amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC). Zmiany polegają na tym, że wszyscy twórcy muszą oznaczać swoje treści jako przeznaczone lub nieprzeznaczone dla dzieci w YouTube Studio. Dane osobowe widzów oglądających treści przeznaczone dla dzieci są traktowane jako dane dzieci bez względu na to, ile lat ma dany użytkownik” – czytamy w komunikacie przesłanym przez serwis Youtube.

„Od dzisiaj w treściach dla dzieci nie będą wyświetlane reklamy spersonalizowane, a niektóre funkcje, takie jak komentarze, relacje, czat na żywo, dzwonek powiadomień i inne, przestaną być w nich dostępne” – czytamy dalej.

Człowiek lepszy niż maszyna

Mimo że, Youtube korzysta z algorytmów, które oceniają, czy treści przedstawione w filmie, nadają się dla młodych odbiorców, to serwis zachęca do samodzielnego oznaczania filmów. Zdaniem platformy, „to twórcy najlepiej znają swoje materiały, dlatego to oni powinni je oznaczać” . Jeśli twórca tego nie zrobi, zastąpi go uczący się system. W takim wypadku ewentualna zmiana oznaczenia, będzie możliwa wyłącznie, jeśli system wyraźnie się pomyli.

