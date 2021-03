Dwie firmy mają 80 proc. udziału w rynku reklam w internecie. Niebezpieczna dominacja gigantów

Facebook i Google mają aż 80 proc. udziału w rynku reklamy cyfrowej w Wielkiej Brytanii, alarmuje Competition and Markets Authority, czyli odpowiednik naszego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agencja chciałaby, aby władze zajęły się przygotowaniem zmian prawnych, które zmniejszyłyby rynkową dominację technologicznych gigantów.

Duopol na rynku reklamy

Co ciekawe, jeszcze niedawno przedstawiciele Facebooka twierdzili, że firma musi się na co dzień mierzyć z „wyraźną konkurencją” na rynki reklamy cyfrowej. Przedstawiciel CMA twierdzi, że dwie wspomniane firmy stworzyły na brytyjskim rynku duopol, co stanowi duże zagrożenie dla konkurencyjności. Wartość całego rynku szacuje się na 14 mld funtów rocznie. 80 proc. udziału przypada dwóm firmom. Jeszcze bardziej znaczący jest udział Google'a w reklamach generowanych w wyszukiwarkach. Tutaj rynkowy potentat ma aż 90 proc. rynku.

– Jeśli firma ma tak duży udział w jakimś rynku, może to generować trzy problemy. Po pierwsze zaburza to konkurencję, po drugie ma wpływ na klientów, a po trzecie może powodować naciski polityczne – powiedział BBC, Andrea Coscelli, szef Competition and Markets Authority.

