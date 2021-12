Rok w wyszukiwarce. Oto najbardziej googlowane hasła w Polsce

Oprócz Euro 2020 i haseł o szczepieniach jak np. „pacejnt gov” czy „loteria szczepionkowa” najchętniej googlowanymi frazami w 2021 roku były nazwiska sławnych osób, które od nas odeszły, a także koreański serial „Squid Game” na Netlfixie oraz lody Ekipy, czyli youtubowej grupy znajomych, którym przewodzi Friz.

Najpopularniejsze hasła w Google w 2021 roku. Na tej liście Google prezentuje najczęściej wyszukiwane hasła, dotyczące wydarzeń z bieżącego roku, bez podziału na kategorie.

1. Euro 2020

2. Krzysztof Krawczyk

3. Spis powszechny

4. Pacejent gov

5. Kamil Durczok

6. Squid Game

7. Loteria szczepionkowa

8. Afganistan

9. Christan Eriksen

10. Lody Ekipy

W kolejnej liście Google zawarł najpopularniejsze tematy społeczno-polityczne wyszukiwane przez Polaków w 2021. Są to:

1. Spis powszechny

2. Afganistan

3. Szczepienia COVID-19

4. Kanał Sueski

5. Awaria Facebooka

6. Granica polsko-białoruska

7. Media bez wyboru

8. Konkurs Chopinowski 2021

9. Nowy Ład

10. Podatek cukrowy

Trzecia lista przygotowana przez Google dotyczy najpopularniejszych haseł związanych z pandemią COVID-19.

1. Pacjent gov

2. Loteria szczepionkowa

3. Koronawirus zapobieganie

4. Szczepienia COVID-19

5. AstraZeneca

6. Obostrzenia

7. Lockdown

8. Objawy COVID-19

9. Pulsoksymetr

10. Paszport covidowy

Kolejne zestawienie dotyczy najczęściej wyszukiwanych osób.

1. Christian Eriksen

2. Natsu

3. Paulo Sousa

4. Ewa Krawczyk

5. Iga Świątek

6. Daniel Obajtek

7. Piotr Fronczewski

8. Alec Baldwin

9. Teresa Lipowska

10. Esmeralda Godlewska

W 2021 roku odeszło od nas wiele wybitnych osobowości. Oto najchętniej wyszukiwani ludzie, którzy od nas odeszli

1. Krzysztof Krawczyk

2. Kamil Durczok

3. Krzysztof Kowalewski

4. Judyta Turan

5. Książę Filip

6. Bezczel

7. Bronisław Cieślak

8. Krzysztof Kiersznowski

9. DMX

10. Tomasz Knapik

Google przygotował także listę najczęściej wyszukiwanych w Polsce muzyków i zespołów.

1. Mata

2. Maneskin

3. Young Leosia

4. Witold Paszt

5. Halina Mlynkova

6. Sobel

7. Daft Punk

8. Ewa Bem

9. Brass Against

10. Lil Uzi Vert

Najczęściej wyszukiwane teksty piosenek to:

1. Patoreakcja (Mata)

2. Zygzak (Ekipa)

3. Kiss Cam (Mata)

4. Ale Jazz (sanah, Vito Bambino)

5. 3kipa (Ekipa)

6. Papuga (Mata, ft. Quebonafide, Malik Montana)

7. Drivers License (Olivia Rodrigo)

8. Puerto Bounce (Żabson, Kizo, Zetha, Vladimir Cauchemar)

9. Jungle Girl (Young Leosia ft. Żabson)

10. Siedem (Team X)

W zestawieniu filmów i seriali na pierwszych miejscach w swoich kategoriach znalazły się „Diuna” i „Squid Game”, który zaniepokoił kościół. Najpopularniejsze seriale w Polsce na podstawie wyszukiwania w Google to:

1. „Squid Game”

2. „Bridgertonowie”

3. „Ginny and Georgie”

4. „Lupin”

5. „Sexify”

6. „New Amsterdam”

7. „Rojst '97”

8. „Gambit królowej”

9. „Brzydula 2”

10. „Kowalscy kontra Kowalscy”

Najpopularniejsze filmy:

1. „Diuna”

2. „Dziewczyny z Dubaju”

3. „Small world”

4. „Oczy diabła”

5. „Cruella”

6. „Listy do M. 4”

7. „Eternals”

8. „Furioza”

9. „Venom 2”

10. „Obecność 3: Na rozkaz diabła”

W 2021 roku Google przygotował także listę memów, które najchętniej były wyszukiwane w Polsce.

1. Memy Kukiz

2. Memy po meczu

3. Memy Najman

4. Memy morsowanie

5. Memy Obajtek

6. Memy lagun

7. Memy instrybutor

8. Memy cnoty niewieście

9. Memy 2021

10. Memy Bernie Sanders

Google sporządził także kilka listy najpopularniejszych pytań. O to pytaliśmy „wujka Google” w 2021 roku.

Jak...?

1. Jak zapisać się na szczepienie

2. Jak aktywować bon turystyczny

3. Jak spisać się przez internet

4. Jak założyć internetowe konto pacjenta

5. Jak pobrać paszport covidowy

6. Jak założyć profil zaufany

7. Jak sprawdzić czy jestem spisany

8. Jak usunąć konto na IG

9. Jak długo protest mediów

10. Jak zmienić termin szczepienia

Jak zrobić…?

1. Jak zrobić screena na laptopie

2. Jak zrobić kotylion

3. Jak zrobić sushi

4. Jak zrobić masę solną

5. Jak zrobić jajko po benedyktyńsku

6. Jak zrobić kawę mrożoną

7. Jak zrobić marzannę

8. Jak zrobić test na covid

9. Jak zrobić placki ziemniaczane

10. Jak zrobić stroik na cmentarz

Dlaczego…?

1. Dlaczego nie ma M jak Miłość

2. Dlaczego nie działa Facebook

3. Dlaczego nie ma telewizji

4. Dlaczego Messi odchodzi z Barcelony

5. Dlaczego Lewandowski nie gra

6. Dlaczego mnie zabiliście

7. Dlaczego nie działa Roblox

8. Dlaczego środkowa i tylna para odnóży nartnika jest bardzo wydłużona

9. Dlaczego nie ma TVN

10. Dlaczego niebo jest niebieskie

Ile…?

1. Ile zakażeń dzisiaj

2. Ile trwa kwarantanna

3. Ile lat ma Agnieszka Grzelak

4. Ile trwa covid

5. Ile odcinków ma Promyk nadziei

6. Ile kosztuje test na covid

7. Ile odcinków ma Kozacka miłość

8. Ile trwa post eucharystyczny

9. Ile medali ma Polska w Tokio

10. Ile netto to 2800 brutto

Ile kosztuje...?

1. Ile kosztuje test na covid

2. Ile kosztuje chleb

3. Ile kosztuje szczepionka na covid

4. Ile kosztuje bitcoin

5. Ile kosztuje aparat na zęby

6. Ile kosztuje gram złota

7. Ile kosztuje bilet do Energylandii

8. Ile kosztuje tona węgla

9. Ile kosztuje prawo jazdy

10. Ile kosztuje Chicken Box

Gdzie...?

1. Gdzie można kupić lody Ekipy

2. Gdzie Euro 2020

3. Gdzie można wykorzystać bon turystyczny

4. Gdzie kupić amantadyna

5. Gdzie oglądać Bundesliga

6. Gdzie oglądać Legia Napoli

7. Gdzie oglądać Bayern Augsburg

8. Gdzie mecz Polska Szwecja

9. Gdzie oglądać Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej 2021

10. Gdzie oglądać Bayern PSG

Czy…?

1. Czy warto PPK

2. Czy galerie są otwarte

3. Czy wracamy do szkoły

4. Czy będzie wojna

5. Czy kina są otwarte

6. Czy Charli d'Amelio żyje

7. Czy osoba zaszczepiona podlega kwarantannie

8. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa

9. Czy Polska wyjdzie z grupy

10. Czy restauracje są otwarte

Co...?

1. Co to lex TVN

2. Co to gamofobia

3. Co to znaczy cnoty niewieście

4. Co to wojna hybrydowa

5. Co to jest mensa

6. Co to znaczy rawr

7. Co to instrybutor

8. Co to nocebo

9. Co to koncha

10. Co się dzieje na granicy

Kto...?

1. Kto zabił Sarę

2. Kto wygrał Eurowizję 2021

3. Kto wygrał Euro 2020

4. Kto to Talibowie

5. Kto to probant

6. Kto wygrał Lexy czy Natsu

7. Kto wygrał The Voice Kid 4

8. Kto składa PIT-19a

9. Kto odpadł z Tańca z Gwiazdami

10. Kto dzisiaj gra

Kto to...?

1. Kto to Talibowie

2. Kto to probant

3. Kto to snugglers

4. Kto to socjopata

5. Kto to introwertyk

6. Kto to ekstrawertyk

7. Kto to Emma Agreste

8. Kto to simp

9. Kto to felczer

10. Kto to konkwistador

