W końcu można „ściągnąć cały internet”. Nowy czip robi to w sekundę

Czip testowany przez duńskich naukowców zmiażdżył wszelkie rekordy szybkości transferu danych. Inżynierom udało się za jego pomocą przetransmitować aż 1,84 petabitów danych na sekundę. Co to w ogóle oznacza?

Nowy superczip mógłby obsłużyć cały internet

Wasz domowy internet zapewne ma 100, 300 lub 500 Mb/s. Szybsze opcje dochodzą do 1 Gb/s, no może 10 Gb/s w opcjach premium. Takie sumy to jednak nic w porównaniu do rekordowego czipu opracowanego przez Technical University of Denmark (DTU) i Chalmers University of Technology.

Eksperymentalne urządzenie osiąga bowiem prędkość 1,84 petabitów. Jak wspomnieliśmy to blisko dwa razy tyle danych, ile przemieszcza się obecnie po całym internecie (nieco poniżej 1 Pb/s). 1 petabit to zaś… milion gigabitów. Oznacza to również, że połączenie jest około 20 razy szybsze od przygotowywanej sieci naukowej ESnet6, z której korzysta m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA.

Naukowcy przy okazji ustanowili nowy rekord, który pobił wynik 1,02 Pbit/s ustanowiony zaledwie w maju bieżącego roku. Duńczycy dokonali wyczynu za pomocą 7,9-kilometrowego światłowodu zawierającego 37 rdzeni.

Czip światłowodowy pobije kolejne rekordy

Inżynierzy przekonują też, że to dopiero początek. Po pierwszych testach sprawdzających potencjał urządzenia nadeszła bowiem pora na długi proces optymalizacji. Specjaliści z DTU są przekonani, że poprawione modele komputerowe pozwolą na znaczny wzrost transferów.

Szef zespołu badawczego Leif Katsuo Oxenlowe twierdzi, że efektywność czipu może wzrosnąć nawet do niewyobrażalnych 100 Pb/s.

