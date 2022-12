Instagram dodaje opisy rodem z Gadu-Gadu. IG Notes i inne nowe funkcje

Instagram właśnie wprowadził parę nowych funkcji, które mają zapewnić użytkownikom dodatkowe opcje na popularnej platformie społecznościowej. Najważniejszą z nich jest Instagram Notes – krótkie opisy, za pomocą których można poinformować znajomych o tym, co robimy, gdzie jesteśmy lub po prostu wyrazić siebie. Notes jak dwie krople wody przypominają opisy z Gadu-Gadu.

Instagram Notes – opisy nową opcją platformy Facebooka

„Powiedźcie wszystkim, co siedzi wam w głowie. Podziel się przemyśleniami z Notes i zobacz, co robią twoi znajomi” – zachęca Instagram w ostatnim wpisie.

Jak tłumaczy firma na oficjalnym blogu, Notes mogą mieć do 60 znaków i mogą składać się wyłącznie z tekstu lub emotikonek. By opublikować notkę, użytkownik musi wejść na swoją skrzynkę odbiorczą, na samej górze wybrać komu Note ma się wyświetlać (obserwujący, przyjaciele z listy bliskich znajomych).

Następnie wystarczy skomponować opis, który będzie się wyświetlać na naszym profilu przez 24 godziny. Co ciekawe, inni użytkownicy mogą odpowiadać na notki – te wpisy pojawią się na naszym koncie jako wiadomości prywatne (DM-y).

„W naszych testach odkryliśmy, że użytkownicy bardzo polubili lekką i prostą możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami. Notes pozwala też na rozpoczęcie niezobowiązującej konwersacji ze znajomymi. Teraz osoby mogą m.in. poprosić o rekomendacje czy podzielić się tym, co robią w spontaniczny sposób” – zachwala Instagram.

Nowe funkcje Instagrama

Poza Notes firma dodała też parę innych funkcji do swojej platformy społecznościowej. Rozwinięto między innymi funkcję „dodaj swoje story”, wprowadzoną na IG jeszcze w zeszłym roku. Teraz możemy nominować konkretnych znajomych, by dodali swoją część do dłuższego story.

Inną nowością są testowane obecnie Candid Stories. Funkcja ta oferuje zapostowanie story widocznego tylko dla tych osób, które także opublikują własnego „storiska”.

Należący do Facebooka IG testuje też nowe funkcje dla grup, na przykład profil grupowy, na którym wpisy może publikować parę osób. Kolejną ciekawostką są Collaborative Collections, czyli kolaboracyjne kolekcje postów, dzięki którym możemy m.in. dzielić się nimi z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach.

Czytaj też:

Uważaj, bo stracisz konto FB. Hakerzy podstępem wyłudzają daneCzytaj też:

Mark Zuckerberg odejdzie z Meta? Jest komentarz rzecznika spółki