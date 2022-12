Pornhub podsumowuje 2022 rok. Zaskakujące „zamiłowanie” Polaków do piłki

Serwis Pornhub już dziewiąty rok z rzędu podsumowuje największe trendy wyszukiwania materiałów pornograficznych na potężnej platformie dla dorosłych. Pornhub 2022 Year in Revew to szeroka dawka statystyk, w której występuje także Polska. Jakie trendy, wyszukiwania i gusta panowały nad Wisłą w mijającym roku?

Pornhub 2022 Year in Revew – oglądalność pornografii w Polsce

W tym roku nasi rodacy najwyraźniej stracili nieco zainteresowanie rodzimymi materiałami. Jeszcze w zeszłym roku najpopularniejszym terminem wpisywanym w wyszukiwarkę było po prostu „Polska”. W 2022 r. fraza ta spadał jednak na trzecie miejsce.

Najpopularniejszym trendem było „hentai”, a na drugim miejscu znalazło się „milf”. Brąz zgarnęła wspomniana już „Polska”, na miejscu czwartym mieliśmy „lesbian”, następnie „polskie” i „anal”. Fraza „gangbang” zajęła siódme miejsce i co ciekawe, wspięła się aż o cztery pozycje w porównaniu z 2021 rokiem.

Niezwykle interesujące są natomiast trendy. Częstotliwość wyszukiwania terminu „football” wzrosła aż o 400 procent. Trudno nie powiązać tego z kończącymi się właśnie Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Fraza „miłość do piłki” nabiera tu nowego znaczenia…

Jeszcze większy wzrost zanotowano w przypadku terminu „polish joi” (od ang. jerk-off instructions) – było to zawrotne +647 procent. O 350 proc. umocnił się fraza „real amateur homemade”. Aż 283 proc. częściej szukaliśmy też materiałów dotyczących seksu pod prysznicem.

Jeśli chodzi o najczęściej oglądane kategorie materiałów były to odpowiednio:

Lesbian MILF Threesome Mature Anal

Oglądalność pornografii – Polska na tle świata

Polska zajęła 12. miejsce pod względem oglądalności pornografii. Mniej materiałów dla dorosłych oglądają m.in. obywatele Holandii, Australii, Argentyny, Egiptu, Szwecji czy Belgii.

Więcej od nas oglądają zaś na przykład Hiszpanie, Brazylijczycy, Niemcy, Włosi, Meksykanie czy Japończycy. Podium przedstawia się następująco. Na trzecim miejscu Francuzi. Na drugim Brytyjczycy, którzy oglądają o około jedną trzecią więcej materiałów niż ich sąsiedzi z południa.

Prawdziwymi maniakami filmików dla dorosłych są jednak Amerykanie. Ruch na Pornhubie pochodzący z USA jest ponad dwa razy większy niż ten z Wielkiej Brytanii.

Średni długość wizyty na serwis to w 2022 r. 9 minut i 54 sekundy, czyli o sekundę krócej niż w ubiegłym roku. Co ciekawe występują tu też różnice płciowe – kobiety spędzały przed materiałami o sześć sekund dłużej niż mężczyźni.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć podziału na kraje. Najdłuższe wizyty mają Egipcjanie, ze średnią na poziomie 11 min 12 sek. Najszybciej radzą zaś sobie Meksykanie, z przeciętnym czasem 9 min 45 sek.

Gdzie jest Polska? Znajdujemy się w środku tabeli z 9. miejscem. Przeciętny czas nad Wisłą to zaś dokładnie 9 min 55 sek. Odrobinę dłuższego czasu przeglądania potrzebują na przykład Brytyjczycy, Francuzi Niemcy czy Japończycy. Niższy czas mają na przykład Włosi, Amerykanie, Australijczycy, Brazylijczycy, Kanadyjczycy czy Hiszpanie.

Z innych ciekawostek – najpopularniejszy dzień na wizytę w serwisie Pornhub to niedziela. W piątek ogląda się zaś najmniej pornografii. Ogólnie preferuje się nocne i wieczorne seansy. Największy ruch serwis notuje w poniedziałki ok. 23:00. Najpuściej jest zaś około 5:00 rano we wtorki.

