Musk potwierdził, że odejdzie z Twittera. Chce „znaleźć głupca na swoje miejsce”

Elon Musk w poniedziałek przeprowadził ankietę, w której internauci zadecydowali, czy powinien odejść ze stanowiska CEO Twittera. Swoje zdanie w głosowaniu oddało zawrotne 17,5 miliona osób. Opcja Tak (Musk opuści stanowisko) zebrała 57,5 procent głosów. Opcję Nie (Musk pozostanie na stanowisku) wybrało zaś 42,5 procent internautów.

Po zakończeniu ankiety miliarder dziwnie zamilkł i istniały podejrzenia, że nie uhonoruje wyniku „wiążącego głosowania”. Teraz jednak przerwał milczenie.

Elon Musk: ustąpię ze stanowiska prezesa Twittera

„Ustąpię ze stanowiska prezesa Twittera, jak tylko znajdę kogoś wystarczająco głupiego, kto zgodzi się zająć moje miejsce. Potem będę prowadził zespół ds. oprogramowania i serwerów” – napisał Elon Musk w komentarzu pod poniedziałkową ankietą.

Nikt chyba nie sądził, że kontrowersyjny miliarder całkowicie odetnie się od pracy w platformie, która kupił za przeszło 44 miliardy dolarów. Trudno też sądzić, że nowy CEO będzie działał nie po myśli właściciela. Końcowo wydaje się, że głośna ankieta nie miała jednak takiego znaczenia, jak zapowiadał Musk.

„Czyli to głosowanie nic nie znaczyło? I tak mówiłeś, że miałeś taki plan [odejścia ze stanowiska prezesa]. Przynajmniej zyskaliśmy potwierdzenie, że większość użytkowników nie chce cie na tym stanowisku. To miłe” – pisze jeden z internautów.

Elon Musk nie chce prowadzić Twittera

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, jeszcze w połowie listopada Musk zapowiedział, że nie chce długoterminowo zarządzać Twitterem i zamierza znaleźć nowego lidera spółki.

Musk wygłosił to stanowisko podczas zeznawania w sądzie w Delaware, aby bronić się przed roszczeniami, że jego pakiet o wartości 56 miliardów dolarów w Tesla Inc (TSLA.O) był oparty na łatwych do osiągnięcia celach wydajnościowych i został zatwierdzony przez radę dyrektorów.

Miliarder w późniejszym tweecie dodał jednak, że będzie nadal prowadził Twittera, dopóki nie znajdzie się w mocnym miejscu, chociaż „zabierze to trochę czasu”. Tweet Muska pojawił się po tym, jak były dyrektor generalny Jack Dorsey powiedział, że nie zaakceptuje roli dyrektora generalnego Twittera.

