Dwóch pracowników Tesli straciło pracę. Twierdzą, że za krytykę Muska

Dwóch pracowników Tesli twierdzi, że zostali nielegalnie zwolnieni za krytykę firmy. Prawicy pracowników precyzują, że stracili oni pracę za omawianie warunków pracy, zwracając uwagę m.in. na „niepowodzenie Tesli w egzekwowaniu swojej polityki nienękania i wdrażaniu polityki powrotu do biura po COVID”. Tymczasem omawianie warunków pracy jest działalnością chronioną przez amerykańskie prawo pracy.

Pracownicy – jak podaje Business Insider – należeli do grupy przygotowującej listy do zespołu wykonawczego Tesli. Zwolniono ich zanim listy zostały rozesłane, ale po omówieniu ich na internetowej grupie dla pracowników Tesli.

Za co wyrzucono pracowników Tesli?

W jednym z listów wezwano do zmian w ogłoszonej wiosną tego roku polityce firmy dotyczącej powrotu do biura po pandemii COVID-19. Przypomnijmy, że wymagała ona od pracowników Tesli, by pracowali w biurze co najmniej 40 godzin tygodniowo. W drugim liście zwrócono uwagę na tweety Muska naruszajace politykę Tesli dotyczącą przeciwdziałania nękaniu.

Jeden z pracowników został zwolniony miesiąc po otrzymaniu podwyżki za wyniki. Drugiego powiedziano, że organizowanie dyskusji pracowniczych było równoznaczne z atakiem na Teslę.

Zwolnieni pracownicy złożyli – za pośrednictwem swoich prawników – skargi do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy.

Tesla nie odpowiedziała na komentarz w tej sprawie.

Business Insider przypomina, że w podobnej sytuacji znalazła się w poprzednim miesiącu grupa pracowników SpaceX, którzy twierdzą, że zostali zwolnieni po napisaniu listu otwartego krytykującego Elona Muska. Obie grupy pracowników są reprezentowane przez tych samych prawników z Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP.

