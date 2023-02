Administracja USA pozbywa się TikToka. Postawiono bliski termin

Amerykańskie agencje rządowe dostały 30 dni na wyczyszczenie wszelkich federalnych urządzeń z aplikacji TikTok, należącej do chińskiej firmy ByteDance. To wynik długiej debaty dotyczącej domniemanego szpiegowania, jakie może odbywać się za pomocą programu.

Biały Dom tupnął nogą – TikTok ma zniknąć w 30 dni

Oprócz usunięcia aplikacji z telefonów i innych systemów agencje muszą zablokować możliwość przesyłania do chińskiej firmy jakichkolwiek danych – wynika z memorandum wysłanego przez dyrektorkę biura ds. zarządzania i budżetu Shalandę Young.

To efekt wcześniejszego zbanowania TikToka w agencjach przez Kongres USA, co odbyło się jeszcze pod koniec 2022 roku. Wtedy politycy ustanowili prawo zakazujące używania aplikacji pracownikom rządowym, jeśli robią to na urządzeniach należących do administracji federalnej.

Już wcześniej TikTok został niezależnie zakazany w paru agencjach rządowych, m.in. w Białym Domu, Departamencie Obrony, Departamencie Stanu czy Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Podobne zakazy niezależnie ustanowiono też w Kanadzie, Unii Europejskiej czy w Tajwanie.

Czy USA zbanuje TikToka w całym kraju?

Zakazy dla pracowników rządowych poruszają wśród polityków i ekspertów inną głośną kwestię – pomysł całkowitego zbanowania chińskiej aplikacji na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Już we wtorek komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów będzie głosować nad prawem, które potencjalnie umożliwi prezydentowi Joe Bidenowi wykluczenie TikToka z telefonów wszystkich Amerykanów.

TikTok przekonuje zaś, że obawy są efektem dezinformacji i zaprzecza tezie, że szpieguje użytkowników aplikacji społecznościowej. Obecnie TikToka ma używać nawet 100 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych.

