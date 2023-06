Netflix zyskuje po ostrym kroku. Więcej subskrypcji po ucięciu dzielenia się kontami

Wszystko wskazuje na to, że niepopularny ruch firmy Netflix się opłacił. Spółka zabroniła dzielenia się kontem i niedługo po tym zanotowała przypływ nowych subskrybentów. Czy to wystarczy, by odmienić obecną trajektorię usługi?

W ostatnim czasie Netflix twardo zagrał ze swoimi subskrybentami, globalnie blokując im możliwość dzielenia się subskrypcją w ramach wielu gospodarstw domowych. Taktyka, która szybko została znienawidzona przez abonentów, okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Netflix blokuje dzielenie się hasłem – firma notuje więcej subskrypcji Zajmująca się badaniami rynkowymi firma Antenna opublikowała zaskakujący raport dotyczący ostatniej kondycji firmy Netflix. Wskazuje on, że od wymuszenia na klientach opłacania osobnych subskrypcji w ramach różnych gospodarstw… firmie wiedzie się znakomicie. Po niedawnej zmianie strategii przedsiębiorstwo miało bowiem zanotować cztery najlepsze dni od 2019 roku. W tym czasie padły bardzo duże rejestracje nowych abonamentów. Oznaczałoby to, że osoby dzielące się kontami wolą same zapłacić za subskrypcję, niż całkowicie zrezygnować z usługi seriali na żądanie. Już trzy dni po wielkim ogłoszeniu – 26 maja – dzienna liczba nowych subów wyniosła niemal 100 000 osób. 27 maja także był bardzo pomyślny. W sumie w okresie 25-28 maja średnia liczba nowych abonentów opiewała na 73 000 na dzień. Oznacza to wzrost o 102 proc. w porównaniu z przeciętną wartością z wcześniejszych 60 dni. Netflix radzi sobie najlepiej od pandemii, ma też jednak uciekinierów Ostatnie liczby mają być tak wysokie, że przekroczyły nawet szczyt, jaki firma Netflix osiągnęła w marcu i kwietniu 2020 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze lockdowny związane z pandemią COVID-19. Naturalnie osoby zostające więcej w domu zaczęły częściej kupować abonament na seriale. Decyzja o rozdzieleniu gospodarstw domowych ma też jednak przeciwników, którzy także zagłosowali swoim portfelem. Od 23 maja wzrosła też bowiem liczba osób anulujących abonament. Ma ich być ok. 25,6 proc. więcej w porównaniu do wcześniejszych 60 dni. Czytaj też:

