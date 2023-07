Messenger i Instagram nie działają. Awaria usług Meta

Aplikacje Messenger i Instagram mają obecnie duże problemy. Użytkownicy zaczęli zgłaszać liczne trudności z aplikacjami firmy Meta. Awaria nadal trwa i nie znamy jej oficjalnej przyczyny.

Downdetector – Messenger nie działa

Według śledzącego awarie serwisu Downdetector problemy Messengera i Instagrama zaczęły się prawie jednocześnie i trwają od ok. 11:30. Poważniejsza wydaje się ta dotycząca flagowego komunikatora Facebooka.

Messenger nie działa od około 11:41, kiedy nastąpił pierwszy wysp zgłoszeń. Awaria trwa do chwili pisania tych słów (ok. 13:00). Większość użytkowników zgłasza problemy z niewysyłającymi się zdjęciami lub wiadomościami (69 proc.). Inni zwracają uwagę na problemy z aplikacją mobilną serwisu (26 proc.). Można też zauważyć różnice w widoku czatów między aplikacją a stroną www.

Powód trudności nie jest znany, ale wydaje się, że może to być nawet globalna awaria. Problemy dotyczą bowiem całej Polski, innych krajów Europy, a także USA.

Awaria Instagama – liczne utrudnienia w aplikacji

Równie dużo problemów zgłaszają użytkownicy Instagrama. Tu zgłoszenia na dobre zaczęły się o 11:47, choć jest ich mniej niż w przypadku Messengera. Występują trudności w dostępie do aplikacji, problemy z przesyłaniem zawartości do serwisu. Połączenie z serwerami także ma być niestabilne. Aplikacja ma wyrzucać użytkowników do ekranu głównego.

Tu wydaje się, że najgorsze może już być za nami – liczba zgłoszeń awarii wyraźnie maleje od ok. 12:20.

Jak na razie firma Meta nie odniosła się do awarii Messengera i Instagrama. To jednak kolejne problemy korporacji w stosunkowo niewielkim czasie. Ostatnia tego typu trudności wystąpiły trzy tygodnie temu.

