Threads ma prawie 100 mln kont. Apple melduje się u Zuckerberga

Threads cały czas zachęca do siebie nowych użytkowników. Po zaledwie paru dniach od premiery najnowszy serwis społecznościowy jest ściągany bez końca, a liczba nowych użytkowników z łatwością przebija kolejne kamienie milowe. Tę falę ciężko będzie zatrzymać, bo na platformie zaczynają się też zgłaszać duże marki.

100 mln kont w Threads? Apple z kontami na platformie Zuckerberga

Aplikacja Threads wystartowała w czwartek 6 lipca i w zaledwie jeden dzień zarejestrowało się tam przeszło 30 milionów użytkowników. Najnowsze dane, jakie mamy dotyczą weekendu.

W stanie na 9 lipca w Threads obecnych jest już ponad 97 mln użytkowników. Bardzo możliwe, że w poniedziałek nowy serwis przekroczy magiczną barierę 100 milionów kont (jeśli już się to nie stało). Twitter ma zaś obecnie ok. 535 milionów użytkowników MAU – aktywnych przynajmniej raz w miesiącu.

Sam Mark Zuckerberg przyznał, że poziom zainteresowania „przekroczył najśmielsze oczekiwania” firmy Meta. Eksperci serwisu Search Engine Journal zapewniają zaś zjawiskowy kontekst całej sytuacji:

ChatGPT przebił barierę 100 mln użytkowników w 2 miesiące;

TikTok zdobył 100 mln użytkowników w 9 miesięcy;

Instagram dotarł do 100 mln kont w 2,5 roku.

Ostatni serwis pojawił się tu nieprzypadkowo, bo bliskie połączenie Instagrama i Threads wydaje się kluczem do rozpędzenia obecnej kuli śniegowej. Chodzi o łatwość założenia profilu. Wystarczy parę kliknięć i potencjalnie nawet 1,6 użytkowników Instagrama spoza Europy potencjalnie może cieszyć się kontem na Threads.

Apple melduje się na Threads – są tam też McDonald's i Amazon

Coraz większa jest też obecność dużych marek na Threads, które legitymizują nowy serwis swoją obecnością. Apple szerokim łukiem ominął Mastodona, ale w weekend zameldował się w Meta Threads.

Obecnie w serwisie znajdziemy już zweryfikowane konta z całego ekosystemu. To m.in. profile Apple News, Apple Books, Apple Music, Beats by Dre czy Shazam. Na Threads pojawił się także Phil Schiller – jeden z kluczowych menedżerów ds. marketingu Apple, który ostentacyjnie pozbył się wcześniej swojego konta na Twitterze. Co ciekawe, nie ma tam jeszcze ogólnego konta Apple.

Inne marki obecne już na Threads to: Wendy's, McDonald's, Amazon Prime Video, Netflix, Spotify, Lyft, Foot Locker, United Airlines czy Maybelline.

