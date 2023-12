Microsoft Copilot na smartfonach. „Darmowy ChatGPT-4” na Androida

Microsoft Copilot, występujący również pod nazwą Windows Copilot, w wersji na komputery osobiste nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Co jednak ciekawe, z wydania na smartfony z Andoidem można już bez problemu korzystać w naszym kraju.

Co prawda mobilna wersja aplikacji Copilot nie posiada pełnego pakietu funkcji (znanego z Windowsa), ale i tak oferuje dużo bardziej zaawansowane niż konkurencyjne darmowe rozwiązania. Dzieję się tak dlatego, że korzysta z multimodalnego modelu językowego GPT-4, za dostęp do którego w przypadku usługi ChatGPT od organizacji OpenAI trzeba zapłacić 20 dolarów miesięcznie.

Microsoft Copilot na Androida za darmo w Google Play

Usługa Microsoft Coplilot w wersji mobilnej jest już dostępna w sklepie z aplikacjami Google Play, skąd za darmo mogą pobrać ją użytkownicy smartfonów z systemem operacyjnym Android. W zasadzie aplikacja pojawiła się tam już kilka dni temu, tyle że Microsoft z jakiegoś powodu postanowił nie podawać tego oficjalnie do publicznej wiadomości. Informacja o tym, że Copilot na Androida jest już dostępny, obiegła świat dopiero po świętach Bożego Narodzenia.

Co oferuje osobisty asystent Microsoftu, bazujący na sztucznej inteligencji? Może chociażby odpowiedzieć na zadane przez nas pytanie lub poszukać informacji na interesujący nas temat, choć są to najbardziej podstawowe z jego funkcji. Potrafi w oparciu o komendy tekstowe napisać za użytkownika wiadomość e-mail, streszczenie wybranego tekstu, tłumaczenie z języka obcego, a także przeanalizować to, co znajduje się na pokazanym mu zdjęciu.

A skoro już o zdjęciach mowa, to warto wspomnieć również o tym, że Microsoft Copilot w wersji na smartfony z Androidem potrafi również generować obrazy na podstawie opisów oraz tworzyć je na podstawie zrobionych przez nas zdjęć. Dzięki temu, że usługa jest zintegrowana ze znanym modelem o nazwie DALL-E 3, prezentowane rezultaty charakteryzują się wysoką jakością i dbałością o szczegóły.

Microsoft Copilot na iOS. Pojawi się, ale nie wiadomo kiedy

Wiemy, że prędzej czy później aplikacja Microsoft Copilot będzie dostępna również na iPhone’ach i iPada, natomiast dokładna data premiery wersji na urządzenia z systemem iOS nie jest jeszcze znana.

Czytaj też:

The New York Times pozywa OpenAI. Chodzi o bezprawne wykorzystanie treściCzytaj też:

Sztuczna inteligencja odmieni rynek pracy. Powstają nowe profesje związane ściśle z AI