Sławosz Uznański-Wiśniewski zarobi krocie? Oto, ile naprawdę dostaje

Zawód astronauty wciąż budzi emocje i kojarzy się z ogromnym prestiżem, jednak rzeczywiste zarobki nie zawsze dorównują oczekiwaniom. Sławosz Uznański-Wiśniewski, który poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako reprezentant Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), otrzymuje wynagrodzenie według oficjalnej unijnej tabeli płac.

Astronauta — urzędnik

Astronauci zatrudnieni przez ESA są traktowani jako urzędnicy międzynarodowi. Ich miesięczne zarobki brutto mieszczą się w przedziale od 6 tys. do 10 tys. euro, czyli około 24–40 tys. zł. Początkujący otrzymują najniższą stawkę, która po zakończeniu szkolenia rośnie do około 7,7 tys. euro, a po misji może sięgnąć nawet 9 tys. euro. Łącznie daje to przedział 25–42,5 tys. zł miesięcznie.

Uznański-Wiśniewski, który nie jest zawodowym astronautą ESA, trafił do tzw. korpusu rezerwowego po pokonaniu ponad 22 tys. kandydatów. Do misji Ax-4 przygotowywał się jako tzw. "project astronaut", czyli astronauta przydzielony wyłącznie do jednej, konkretnej misji.

Na dodatkowe korzyści mogą liczyć wszyscy astronauci ESA. Przysługują im rozmaite benefity, takie jak dodatki na dzieci, wsparcie finansowe przy relokacji, ubezpieczenia czy rekompensaty związane z misjami zagranicznymi. Te elementy wpływają na końcowy poziom dochodów i zwiększają atrakcyjność finansową zawodu.

Zarobki w USA

Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych astronauci są zatrudniani jako urzędnicy federalni i wynagradzani według tzw. General Schedule. Najczęściej otrzymują pensje w przedziale od 81 do 105 tys. dolarów rocznie (czyli ok. 296–384 tys. zł), a doświadczeni specjaliści mogą zarabiać do 125 tys. dolarów rocznie (ponad 450 tys. zł).

Z kolei rosyjscy kosmonauci, choć wykonują tę samą pracę, zarabiają znacznie mniej. Ich podstawowe pensje wynoszą od 2,8 do 4,7 tys. zł miesięcznie, a dopiero udział w misji może zwiększyć dochody nawet do 29 tys. zł miesięcznie.

Chociaż zawód astronauty bywa postrzegany jako wyjątkowy i dobrze wynagradzany, dane pokazują, że zarobki są wysokie, lecz nie aż tak spektakularne, jak można by przypuszczać. Pensje zależą od kraju, doświadczenia, udziału w misjach i obowiązujących systemów płac.

