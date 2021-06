Certyfikat szczepienia, status ozdrowieńca. Aplikacja do odczytywania już do pobrania

– W czwartek w sklepie Google została udostępniona aplikacja umożliwiająca odczytywanie QR-kodu, potwierdzającego posiadanie unijnego certyfikatu COVID-19 – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Unijny Certyfikat COVID można pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta. Jak to zrobić? Należyzalogować się i w zakładce „Certyfikaty”, wybrać rodzaj certyfikatu, a następnie kliknąć „Pobierz kod QR”. Później należy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.

– Certyfikat jest dostępny w formie wydruku i w aplikacji. Wydawany jest bezpłatnie. Najważniejsza korzyścią z posiadania go jest to, że można w sposób łatwy podróżować i nie „wpadać” w kwarantannę, bo większość krajów w Europie ma tak skonstruowane przepisy przekraczania granic, że jeśli nie mamy certyfikatu, to automatycznie trzeba iść na kwarantannę. Tak jest zresztą i w Polsce – powiedział Niedzielski.

Kto może pobrać certyfikat?

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat wygeneruje się czternastego dnia po zaszczepieniu i będzie ważny o 365 dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat pobiorą też ozdrowieńcy po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

