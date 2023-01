Bilety w PKP Intercity mocno w górę. Z Warszawy do Krakowa taniej będzie samolotem

Od 11 stycznia pasażerów kolei czeka niemiła niespodzianka. PKP Intercity poinformowała właśnie o podwyżkach cen biletów. Jak wyliczają internauci, podróż z Warszawy do Krakowa będzie kosztowała 200 zł. Za bilet w tę i z powrotem dla jednej osoby trzeba będzie zapłacić ponad 400 zł.

PKP Intercity podnosi ceny biletów

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji. Zmieniony cennik zacznie obowiązywać od 11 stycznia 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost całkowitych kosztów świadczenia usług przez PKP Intercity w 2023 roku jest znacząca zmiana cen energii elektrycznej, która stanowi największy koszt spółki.

„W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją – na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity” – czytamy dalej.

Należy także zwrócić uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która za listopad tego roku wyniosła 17,5%, a także stały wzrost stóp procentowych, podkreśla przewoźnik.

PKP Intercity przypomina, że obecna aktualizacja to zaledwie druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014.

„Najnowsze prognozy spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc. Należy podkreślić gwałtowny wzrost kosztów energii trakcyjnej, w związku z obserwowaną sytuacją rynkową, który może przekroczyć 100 proc. w skali roku, w konsekwencji modyfikując strukturę kosztów spółki, zwiększając wagę kosztów energii trakcyjnej” – napisano także.

Jak zaznaczono, zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz PKP Intercity podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio w wysokości:



17,8 proc. dla kategorii EIP;

17,4 proc. dla kategorii EIC;

11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

Bilety odcinkowe też w górę

Cenę przejazdu można obniżyć korzystając z licznych ofert promocyjnych funkcjonujących u przewoźnika. W ślad za aktualizacją cenników biletów jednorazowych, zaktualizowane zostają także ceny biletów odcinkowych. Te zmienia się średnio o 10 proc., pozostawiając je na poziomie konkurencyjnym wobec oferty innych przewoźników kolejowych, dodał przewoźnik.

Po raz pierwszy od 2016 roku zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach, wskazano także.

„Jednocześnie, aby zwiększyć atrakcyjność ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, PKP Intercity wydłuża okres obowiązywania oferty o kilka godzin, tj. do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek. Niezmiennie będzie umożliwiać dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ważności. Jednocześnie zaznaczyć należy, że cena obu ofert pozostaje bez zmian” – czytamy dalej w informacji.

